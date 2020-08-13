В Кремле опровергли сообщения о встречи Путина и Лукашенко

Встречи российского лидера Владимира Путина с вновь избранным президентом Белоруссии Александром Лукашенко не будет. Как сообщает пресс-служба Кремля, такого пункта в графике главы государства нет.

Информация о том, что Александр Лукашенко срочно вылетел в Москву для встречи с Владимиром Путиным появилась в ряде Телеграм-каналов, ссылающихся на собственные источники, пишут РИА “Новости”.

Напомним, что 9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. Победителем стал руководящий страной на протяжении 26 лет Александр Лукашенко. Несогласные с такими итогами выборов граждане стали устраивать многодневные акции протеста, которые подавляются с особой жестокостью представителями силовых органов.