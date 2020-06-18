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В России подтверждено более 561 тысячи случаев коронавируса, в УрФО – 27,7 тысячи

Федерация
Вчера, 22:24
Автор: 
Олеся Денисова

В России подтверждено более 561 тысячи случаев коронавируса, в УрФО – 27,7 тысячи

За прошедшие сутки в России официально подтверждено 7 тысяч 790 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах. Из них у 31,5% инфицированных нет клинических проявлений заболевания (доля этой категории заболевших снижается). При этом за сутки выписано по выздоровлению большее число человек - 9 тысяч 621 человек.

Всего с начала пандемии в Российской Федерации зафиксировано 561 тысяча 91 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 1,4%), в том числе в Москве – 210 тысяч 785 случаев.

Всего выписаны по выздоровлению за весь период по России 313 тысяч 963 человек, в Москве – 130 тысяч 431 человек (плюс 2046). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

В Уральском федеральном округе (УрФО) с момента пандемии подтверждено 27 тысяч 760 случаев коронавируса, в том числе в Свердловской области – 10 тысяч 247 человек (регион занимает пятую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Челябинской области – 5 тысяч 473 случай (плюс 172 за сутки), в Ханты-Мансийском автономном округе – 5453, в Ямало-Ненецком автономном округе – 3713, в Тюменской области – 2433, в Курганской области – 441.

Коронавирус унес жизни 7 тысяч 660 человек (за сутки – 182). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве – 3483, в Санкт-Петербурге – 756, Московской области – 751, в Республике Дагестан – 338, в Нижегородской области – 181, в Ростовской области – 76, в Красноярском крае – 75, в Ставропольском крае – 75, в Тульской области – 71, в Республике Северная Осетия – 66, в Республике Ингушетия – 64, в Новосибирской области – 63. В остальных субъектах меньше.

В УрФО зарегистрировано 230 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области – 102 (в том числе 67 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 60, в Ханты-Мансийском автономном округе - 32, в Ямало-Ненецком автономном округе – 21, в Тюменской области – 15, Курганской области – 0.

В мире по состоянию на 17 июня 2020 года зарегистрировано 8 миллионов 348 тысяч 156 подтверждённых случаев заболевания, вызванных коронавирусной инфекцией (прирост за сутки 2,18%). Умерло 451 тысяча 98 человек (прирост за сутки 1,18%).

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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