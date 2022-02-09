В России в этом году откроется более сотни новых спортивных объектов

В России в 2022 году построят 145 спортивных объектов. Они появятся более чем в 50 регионах страны. На эти цели из федерального бюджета выделят свыше 21 миллиарда рублей. Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Как передает пресс-служба кабмина, среди наиболее крупных спортивных объектов, планируемых к открытию в 2022 году, вице-премьер назвал универсальный спортивный комплекс «Президентский» в Магадане, ледовую арену с полем для керлинга во Владивостоке, многофункциональную ледовую арену в Новосибирске, «Арену Омск», а также многофункциональный спортивный комплекс в Краснодаре.

Строительство ведется в рамках реализации Стратегии развития физической культуры и спорта, разработанной по поручению президента России Владимира Путина. Основная задача - сделать спорт стабильной привычкой для 70% россиян к 2030 году.

По словам Дмитрия Чернышенко, в конце 2021 года данный показатель составил 46,5%. В этом году вовлечь в массовый спорт власти планируют 48% жителей страны.

Достигнуть указанных показателей правительство намерено за счет строительства новых спортивных объектов, а также создания модульных спортивных залов и умных спортивных площадок.

Федеральный центр продолжает поддержку туристической отрасли, которая сталкивается с серьезными трудностями из-за ограничений, вызванных пандемией. В 2022 году туроператорам будут предоставлены субсидии на выполнение внутрироссийских чартерных рейсов. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.