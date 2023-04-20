В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»

В России зафиксированы первые случаи заражения субвариантом коронавирусной инфекции XBB 1.16 («Арктур»), который ранее был выявлен в Индии. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на селекторном совещании.

По предварительным данным, «Арктур» может обладать большей заразностью. В то же время он не отличается высокой патогенностью - заболевание, вызванное этим вариантом вируса, протекает в легкой форме.

В Роспотребнадзоре отметили, что введение каких-либо противоэпидемических ограничений в связи с выявлением на территории РФ нового субварианта коронавируса не требуется.

В целом по России заболеваемость COVID-19 снизилась по сравнению с прошлой неделей на 14%. Преобладающими остаются геноварианты штамма «Омикрон».

В Челябинской области на прошлой неделе отмечался рост заболеваемости среди дошкольников и подростков 15-17 лет. Снизилось количество заболевших среди школьников 7-14 лет и взрослых.