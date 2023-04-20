20.04.2023
«Остров надежды» для бездомных животных приглашает в гости – знакомиться
20.04.2023
Челябинца будут судить за попытку убийства собаки своей дочери
20.04.2023
Челябинцев приглашают на лекцию-концерт в честь 150-летия Сергея Рахма-нинова
20.04.2023
На Зигальге раньше обычного распустилась медуница
20.04.2023
В Историческом музее состоится творческая встреча со скульптором Андреем Старцевым
20.04.2023
При челябинском заводе откроют исправительный центр для осужденных к принудительным работам
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
17.04.2023
В Челябинской области сократилось число заболевших ковидом, но выросло число умерших
10.04.2023
В Челябинской области продолжает снижаться число заболевших и умерших от коронавируса
04.04.2023
Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает снижаться
27.03.2023
Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области снизилась, а смертность чуть выросла
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023