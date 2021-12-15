Участок М-5 Челябинск – Екатеринбург строится с опережением планов

ФКУ Упрдор «Южный Урал» с опережением графика ремонтирует участок федеральной дороги М-5 «Урал» Челябинск - Екатеринбург.

Контракт на ремонт 40-километрового отрезка федеральной дороги Челябинск – граница Свердловской области был заключен в 2020 году. «Цель контракта – улучшение технико-эксплуатационных показателей участка дороги с доведением элементов до нормативного состояния в соответствии с технической категорией дороги, - говорит Алексей Шабанов, заместитель генерального директора по строительству ООО «Союз Автодор». – Во главе угла – вопрос улучшения показателей комфорта и безопасности. Итогом реализации проекта станет увеличение пропускной способности участка».

Планировалось завершить все работы в течение трех лет. И уже в первый год ремонт прошел с опережением графика - было приведено в нормативное состояние 12,4 километра дороги вместо запланированных восьми километров.

В 2021 году объем выполненных работ еще больше – отремонтировано 19 километров трассы от Караболки до Тюбука, что 2,2 раза превышает план (8,8 километра).

Как сообщает Упрдор, последний, третий этап реконструкции должен завершиться к середине 2022 года – предстоит провести ремонт участка протяженностью девять километров. Исполнители контракта заявляют, что выполнят все работы гораздо раньше. И тогда дорога между двумя уральскими городами на всем протяжении будет четырехполосной. А ещё недавно на данном участке трафик с четырёх полос попадал в «бутылочное горлышко» двухполосной дороги.

«Вырастет показатель безопасности дороги, это будет сделано с помощью разделения потоков движения с помощью осевого барьерного ограждения – металлического и железобетонного ограждения парапетного типа. Кроме того, на данном участке дороги будет устроено шесть разворотных петель для транспорта, два надземных пешеходных перехода и два светофора. На дороге появятся остановочные комплексы. Кроме того, все разворотные петли будут освещены. Смонтированы дорожные знаки», - поделился Алексей Шабанов.

В Упрдор отмечают, что даже в зимний период идут подготовительные работы по последнему этапу – подрядчик занят возведением земляного полотна и укладкой малых искусственных сооружений – водопропускных труб.

«Подъезд к Екатеринбургу считаем принципиальным направлением работы в уходящем году, - подчеркивает исполняющий обязанности начальника федерального казенного учреждения Управление дорог «Южный Урал» Владимир Муравьев. – На исполнение задачи были брошены большие усилия подрядных организаций, чтобы мы могли в тёплое

время года как можно больше исполнить работ по укладке асфальтобетонной смеси. К середине лета мы планируем ввести в эксплуатацию подъезд к Екатеринбургу в четырехполосном исполнении».

Автомобилисты уже оценили преимущества отремонтированной трассы. Так, предприниматель из Челябинска Дмитрий Егоров бывает в Екатеринбурге несколько раз в неделю. Путь на автомобиле занимает два с половиной часа.

«И сейчас дорога – удовольствие! Ровная, широкая, будто и не было той «стиральной доски», которой всегда была М-5 на подъезде к Екатеринбургу. Исчезли заторы. Работы ещё идут, но дорожным строителям осталось совсем мало. Скоро покатим по четырехполосной дороге», - отмечает позитивные изменения Дмитрий.