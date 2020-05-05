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Впереди короткая рабочая неделя, но не у всех

Фото: 
Валерий Иванов
Федерация
Сегодня, 19:22
Автор: 
Олеся Денисова

Сегодня, пятого мая, у жителей Челябинской области, как и у всех россиян, завершаются пятидневные майские каникулы.

Впереди трехдневная рабочая неделя – с шестого по восьмое мая. Но трудиться с эти дни будут не все. Напомним, президент Владимир Путин свои Указом установил шестое, седьмое и восьмое мая нерабочими днями. «Установить с 6 по 8 мая 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», - говорится в документе.

Указ не распространяется на ряд организаций, в том числе имеющих непрерывное производство, обеспечивающих жителями продуктами и товарами первой необходимости, выполняющие неотложные работы в условиях ЧС, и неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, ряд финансовых организаций, медицинских, аптечных и иные структуры, определенные решениями субъектов.

Школы Челябинской области с шестого по восьмое мая будут работать в дистанционном режиме (в некоторых регионах было принято решение об отмене занятий с 1 по 11 мая.

«Шестого, седьмого и восьмого мая школы Челябинской области будут работать в режиме дистанта», - рассказал губернатор Алексей Текслер. Детские сады продолжат работать в режиме дежурных групп.

Минтруд уточнил, что заработная плата для сотрудников, которые вынуждены будут остаться дома с шестого по восьмое мая, будет сохранена в полном объеме.

После трехдневной рабочей недели у россиян будет три дня выходных в связи с празднованием Дня Победы - с 9 по 11 мая. За ними вновь наступит короткая рабочая неделя (четыре дня) – с 12 по 15 мая

Напомним, в Челябинской области по 11 мая включительно действует режим повышенной готовности. Власти рассматривают варианты смягчения режима. Выход будет поэтапный и только после 11 мая, если позволит эпидемиологическая ситуация.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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