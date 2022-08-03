02.08.2022
Справедливоросс помогает восстанавливать Донецкую область
02.08.2022
Скоков назначил нового начальника полиции Кунашакского района
02.08.2022
В Челябинске найден мертвый младенец
02.08.2022
Москвичка заблудилась в кыштымских болотах
02.08.2022
В Челябинске началось мошенничество с QR-кодами
02.08.2022
В Озерске пройдет этно-фестиваль
Западное оружие не помогло ВСУ удержать Углегорскую ГРЭС
01.08.2022
Южный Урал протягивает Донбассу руку «культурной помощи»
01.08.2022
При отступлении украинские военные минируют тела своих убитых сослуживцев
01.08.2022
Сотрудники управления по вопросам миграции вручили паспорта жителям ДНР, ЛНР и Украины
29.07.2022
«Волонтёры Ахмата» не бросают население Донбасса в беде
Сотрудники ФСБ совместно с СК задержали еще одного южноуральского экс-следователя
01.08.2022
Кадровые перестановки в администрации Челябинска
01.08.2022
Текслер: Ключевая задача – обеспечение безопасности школьников
29.07.2022
Челябинцы записали видеообращение к президенту России с просьбой спасти городской лес
28.07.2022
Бизнесу дали шанс: власти Челябинска приостановили демонтаж незаконных ларьков
28.07.2022