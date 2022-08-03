Западное оружие не помогло ВСУ удержать Углегорскую ГРЭС

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Углегорскую ГРЭС, важнейший стратегический пункт для Вооружённых сил Украины, взяли силами Народной милиции ЛНР и подразделений ЧВК «Вагнер» при поддержке авиации МО РФ. Наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко побывал вблизи Углегорской ГРЭС на бывших позициях украинских военных.

После того, как журналисты пешком прошли взорванный мост на реки Лугань, сопровождающие военные из Народной милиции предупредили о минах, которыми было усеяно всё в округе. Сапёры по-прежнему находят огромное количество разных мин: ТМ -72 , ОЗМ и пресловутые «Лепестки», которые уже стали печально известны в Донецке.

Дислоцировалась украинская оборона на высоте, откуда ближайшие города и посёлки просматривались как на ладони (город Светлодар, посёлки Луганское и Мироновское). Оттуда ВСУ осуществляли обстрел из артиллерии.

Помимо прочего, в брошенных окопах были обнаружены патроны 12,7 ×99 мм под натовский крупнокалиберный пулемет «Браунинг» и огромное количество гильз – так называемая «американская помощь» дошла до адресата. На оставленных позициях также найдены немецкие лекарства.

Сопровождающий военнослужащий с позывным «Серб» (кстати, он по национальности является сербом и воюет на Донбассе, начиная с 2014 года) рассказал подробности взятия этого укрепрайона:

– Основная сложность – это высота и минные заграждения. Но при помощи российской авиации и нашей артиллерии мы при минимальных потерях взяли позиции ВСУ.