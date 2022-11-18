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Библиотека с молодежной зоной в стиле лофт открылась в Магнитогорске
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области стартовала подготовка к традиционной ежегодной акции «Подарим Новый год дет
18.11.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В субботу, 19 ноября, в Челябинской области стартует горнолыжный сезон. И первыми свои трассы отк
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Росавиация
Запрет на полёты
Федерация
18.11.2022 11:34

Запрет полетов в 11 российских аэропортов продлен до 27 ноября

Росавиация продлила режим временных ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов центральной части и юга России.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 27 ноября 2022 года 03:45 по московскому времени», - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Полёты по-прежнему временно приостановлены в следующие аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста. Во все города с приостановленным авиационным сообщением запущены дополнительные поезда и междугородние автобусы.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме, подчёркивается в сообщении.

Правительство продолжит субсидировать аэропорты центральных и южных регионов страны, которые столкнулись со снижением доходов из-за временного ограничения полетов. Это поможет им сохранить персонал и продолжить обслуживание инфраструктуры.

Всего в рамках государственной поддержки аэропортам будет предоставлено в текущем году более 7,6 миллиарда рублей из резервного фонда правительства: в середине апреля и в конце мая - по более 1,5 миллиарда рублей, в августе - почти 2,5 миллиарда рублей, в октябре – более двух миллиардов.

Напомним, что в первый раз режим временного ограничения полётов Росавиация ввела 24 февраля 2022 года, в день начала военной спецоперации в Украине. Изначально запрет действовал до второго марта. Позже решение о закрытии аэропортов неоднократно продлевали.

Росавиация
Запрет на полёты
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области стартовала подготовка к традиционной ежегодной акции «Подарим Новый год дет
18.11.2022

В Челябинской области увеличат финансирование новогодней акции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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15.11.2022 17:11

Первую партию южноуральских призывников отправили на армейскую службу

15.11.2022 17:06

Пенсионерка из Озерска «инвестировала» в мошенников почти три миллиона рублей

15.11.2022 16:55

Воспитательница из Челябинска, сломавшая ребенку ключицу, избежала уголовного дела

15.11.2022 16:24

В среду в Челябинской области – снег и понижение температуры

15.11.2022 16:11

Памяти погибших в СВО спецназовцев челябинцы посвятили чемпионат по рукопашному бою

15.11.2022 16:00

Проекты Группы ПАО «ММК» высоко оценили на выставке в Москве

15.11.2022 15:49

 На Челябинского «Петрушку» обратил внимание питерский «Арлекин»

15.11.2022 15:43

Чиновники заплатят компенсацию за искусанного собакой ребенка

15.11.2022 15:42

ВТБ запускает сервис пакетной оплаты налогов

15.11.2022 15:32

С первого декабря второй раз за 2022 год проиндексируют тарифы ЖКХ