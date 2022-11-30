Деян Берич: Сила России – в её вере, в её людях

Добровольцы, которые защищали с 2014 года Донбасс от украинских националистов и фашистов, а сегодня участвуют в спецоперации, это настоящие герои. Их надо ставить в пример подрастающему поколению.

Сегодня собкор агентства «Урал-пресс-информ» в ЛНР взял интервью у одного из них - сербского добровольца, капитана запаса одного из снайперских подразделений ДНР, живой легенды с позывным «Деки» – Деяна Берича.

– Деян, чем ты сейчас занимаешься на территории СВО и какие у тебя планы на будущее?

– Владимир Путин своим указом разрешил участвовать в СВО иностранным добровольцам, я занимаюсь этим: встречаю ребят и помогаю решать возникающие вопросы, а также провожу их тренировку.

– Много добровольцев приезжает? И из каких стран, если не секрет?

– Не могу об этом говорить подробно, но много. Едут к нам даже из вражеских государств.

– Что подталкивает граждан Сербии ехать на Донбасс? Мы знаем, что их достаточно много здесь.

– Ну, не так много, но по сравнению с добровольцами из других государств их больше всего. Что подталкивает? Мы хорошо знаем, что такое фашизм, знаем, как сражаться с НАТО. Я ещё в 2014 году говорил, что это война между Россией с одной стороны и США, НАТО – с другой. Просто она проходит на территории Украины. Если Россия проиграет, то со временем и Сербии не будет - люди это понимают.

– В СМИ писали, что за участие в войне на стороне ополченцев Донбасса в Сербии предусмотрено уголовное наказание. Правда ли, что в твоей стране уже осуждены несколько добровольцев?

– Да, есть такое. Сербы, вернувшиеся к себе домой после 2014 года, получили как реальные сроки лишения свободы, так и условные. При этом есть сербы, служившие во французском Иностранном легионе, они из Боснии и Косово через Белград уезжали в Сирию сражаться на стороне ИГИЛ (запрещена в РФ – прим.ред.) Так вот их никто не трогает.

– Ты тоже столкнулся с преследованием у себя дома?

– Да, мне вменяли, что я с 2014 года являюсь «организатором сербских добровольцев». Причём, тогда я никого не организовывал. Но дома мне светит 17 лет тюрьмы.

– Где-то в сербских СМИ была информация, что по просьбе сотрудников НАТО была введена эта статья…

– Когда в мае 2014 года в МО ДНР опубликовали приказ о моём награждении, тогда же и пригласили президента Сербии Вучича в посольство США. И представители НАТО в Сербии публично просили нашего президента решить эту проблему лично со мной. В этот же месяц вышла статья об уголовном преследовании.

– Ты снайпер. Расскажи, изменился ли подход в России к снайперскому делу в ходе спецоперации?

– Были у нас и «Корды» и винтовки Лобаева, но, к сожалению, в городских боях они нам не понадобились. Основными винтовками, которыми мы пользовались, оставались винтовки ВСС «Винторез». У нас была отличная группа подготовленных снайперов в ДНР, служили они в 100-й бригаде. Но люди, которые сейчас там командуют, их сразу отправили на смерть. Надеюсь, в скором времени они ответят за свои преступления.

– Как ты можешь охарактеризовать силы, воюющие сегодня против российской армии? Кто ей противостоит с той стороны линии фронта?

– Украинцы как военные были никакими, начиная с 2014 года и по июнь этого года. Я сейчас говорю про ближний бой. С июня начали приезжать наёмники в большом количестве, в основном, это люди с боевым опытом. Но при столкновении с российской армией они сами не ожидали, что будет так страшно. Они думали, что будет как в Сирии или в Ираке, где они издалека отстреливали военных и гражданское население. Но им уже некуда было деваться: ты наёмник, тебе заплатили. А вот те, кто добровольно приехал воевать за Украину, они успели выехать назад к себе домой. И там говорили правду, как им было страшно. Сейчас на Украине создана серьёзная натовская структура, а украинские военные по сути выполняют роль подсадных уток для нашей артиллерии, чтобы засекать её позиции.

– Недавно стало известно, что есть проблемы на границе с Китаем по товарам двойного назначения и гражданской продукции, которые восполняют недостатки в нашей армии. Как ты считаешь, почему это происходит?

– Такое уже было на границе ДНР и России в своё время. Российские таможенники отбирали всю помощь, говорили, что война их не касается. Это идиоты, которых реально надо арестовывать. Я понимаю, что они работают по закону, но идёт война. Лично они виновны в смерти многих русских солдат – и это продолжается. Я бы с ними поступил так: взял и отослал по мобилизации на передовую без какой-либо экипировки.

– Где должна закончиться СВО? В Киеве, Варшаве или Берлине?

– Лично моё мнение: я бы вообще отдал западную Украину Польше, пусть они разбираются с их нациками! Сейчас война идёт на уничтожение России как государства, и тут не надо никого жалеть, необходимо быть суровым, чтобы война окончилась как положено, чтобы не возникло таких же проблем через 15 или 20 лет.

– Деян, а поможет ли победа России укрепить позиции Сербии на Балканах?

– Вучич уже фактически сдал Косово албанцам. Он дал им автомобильные номера, их спортсмены участвуют на олимпиадах, он им разрешил полицию и армию иметь. Вучичу осталось только официально передать Косово албанцам, и в этом обвинить Россию.

– Как думаешь, в чём сила России?

– Сила России в людях, в русском человеке, в его ценностях. Это любая вера, религия или национальность, без разницы, кто ты – абхаз, чеченец или дагестанец. Если ты дорожишь своими ценностями, значит ты русский. И в этом сила России! После начала специальной операции многие уехали из России, надеюсь, что их «возьмут на карандаш». А те, кто участвует в борьбе, – это настоящие патриоты: собирают гуманитарную помощь, воюют, участвуют в информационной войне, которая очень важна сейчас. Сила России в русском мужике и в русской женщине!