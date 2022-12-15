Радмила Тонкович: Западу не перечеркнуть вековое братство Сербии и России

Учитывая напряжённость вокруг Косова, которая может привести к многочисленным жертвам, наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко взял комментарии по обстановке в Сербии у необыкновенного человека. Радмила Тонкович – сербская лётчица, филолог, авиационный журналист, профессор и переводчик. Кавалер Почётного Золотого знака пилота ВВС и ПВО Армии Сербии. Член международного союза Славянских журналистов и военно-научного общества культурного центра Вооружённых сил РФ. Она воочию видела бомбёжки Белграда войсками НАТО.

– Сейчас много пишут о том, что ситуация с Косово была спровоцирована Западом именно во время российской спецоперации по защите Донбасса. Вы тоже так думаете?

– Да, мы ожидали этого, так как сейчас идёт постоянное давление на Сербию по поводу Косово. У нас веками существуют проблемы с Косово и Метохией. В Метохии жили многие сербы, которых оттуда потом повыгоняли, особая ситуация была и после агрессии НАТО. Мы пережили ад. Они вели огонь по рынкам, больницам и даже роддомам, наши войска сражались героически, а трусы из НАТО только и могли что бомбить. Мы сейчас видим, что российская специальная военная операция является оборонительной, так как Россия возвращает свою территорию, испокон веков принадлежащую ей. Объеденный Запад – он коварен, дай ему палец, он съест всю руку, а потом и всё тело. На территории Украины сегодня ведётся война не Украины и России, а России и НАТО с Америкой. Мы верим в победу и ждем её – нашу и вашу!

– Сербия – дружественная нам страна. Как могло случиться, что здесь сажают в тюрьму бывших ополченцев Донбасса? Кроме того, Сербия не признала Крым, ЛНР и ДНР…

– Это грустная история. Но правительство у нас менялось, всё это проделки предыдущей власти. У нас, в Сербии, тоже была своя «оранжевая революция» в 2000-м году, которая поработала на объединённый Запад.

– В России воспринимают Сербию как близкую по духу страну с консервативными православными традициями. Но при этом мы видим, что в руководстве вашей страны есть открытые сторонники ЛГБТ-ценностей и проводники западных идей. Как всё это можно совместить?

– Как я сказала, после агрессии НАТО у нас была попытка «оранжевой революции», поэтому в правительство попали люди, которым просто дали деньги. Это пятая колонна. Они шумные очень, их немного, но они везде кричат, постоянно выступают – на телевидении, в социальных сетях, везде. Эти люди нас убеждают, что бомбёжки НАТО были нужны. Идиотами нас считают! В каждой стране есть такие экземпляры, которые находятся как бы вне своего народа. Нам просто нужно быть мудрыми.

– Остался ли у сербского народа неприятный осадок по отношению к России после того, как Ельцин не помог Югославии во время агрессии НАТО?

– Знаете, мы, сербы, всё понимаем, такие были времена. Не случайно же у нас началась гражданская война – в то время развалили как СССР, так и Югославию. Запад сейчас нам постоянно говорит, что в то время Россия предала нас, но мы-то всё знаем. Нас предала не Россия, а два человека – Ельцин и Горбачев. В России проживают 150 миллионов человек.

– Радмила Дмитриевна, что, на ваш взгляд, сегодня может сделать Россия, чтобы помочь народу Сербии? Общих границ у нас нет, страны изолированы друг от друга.

– Россия должна победить – тогда и в Сербии будет свобода. Больше я не могу ничего сказать.

– Ваш президент Александр Вучич очень хочет в Евросоюз – это следует из его заявлений. Население Сербии разделяет это стремление?

– Нет, не разделяет. Что касается нашего президента, то он дипломат. То, что вы слышали – это всего лишь слова…

– Как вы считаете, нынешний кризис можно назвать испытанием на прочность российско-сербских отношений?

– Конечно. Через Сербию Запад хочет сделать больно России и перечеркнуть 12 веков нашего сотрудничества и братства. Он мечтает, чтобы нас с вами вообще не было. Поэтому повторюсь: чтобы успешно пройти это испытание, России нужно победить!