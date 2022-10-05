Соня ван ден Энде: За Европу давно всё решают Соединённые Штаты

Независимая журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде – одна из тех немногих представителей западной прессы, кто пытается донести до европейцев объективное мнение о происходящем в зоне спецоперации по защите народных республик. Соня любезно отозвалась на предложение ответить на несколько актуальных вопросов.

– Когда вы впервые приехали в Россию и Донбасс? Каковы были ваши первые впечатления?

– Я приехала в Россию 3 марта 2022 года на конференцию – сразу после начала спецоперации. Затем меня спросили, не заинтересована ли я в том, чтобы отправиться в пресс-тур с Министерством обороны РФ в освобождённые районы Донбасса, что я и сделала. После этого я не смогла вернуться в свою родную страну, в Нидерланды. Хотя в то время меня не было ни в одном чёрном списке, мне сказали, что это может быть опасно из-за моей поездки в Сирию. К тому же Нидерланды являются яростным противником России из-за сбитого MH-17. Конечно, теперь, после того, как я пробыла в России более полугода и много раз посещала Донбасс, я нахожусь сразу в нескольких списках, даже в списке Украины «Миротворец».

– В чём причина лицемерия европейцев? Они признали отделение Косово от Сербии, но не признали отделение Донбасса от Украины. Референдум в Великобритании о выходе из ЕС является для них законным, но референдум в Каталонии об отделении от Испании - нет.

– Причина лицемерия европейских правительств, фактически всего Запада, заключается в том, что они хотят поставить Россию на колени. Почему? Это началось в 2014 году с переворота на Майдане, осуществлённого ЕС и США. Они хотели, чтобы Украина попала в сферу их влияния вместе со своей дешёвой рабочей силой и природными богатствами, такими как зерно. С 2014 года отношения с Россией стремительно ухудшались, а после трагического инцидента с MH17, в результате которого погибло много голландцев, западная элита увидела свой шанс обвинить Россию. Другим очень важным моментом является «Великая перезагрузка», провозглашённая непосредственно Всемирным экономическим форумом в Давосе, во время кризиса Covid-19. Эта элитная группа, самые богатые люди планеты, хотели бы превратить мир в цифровую утопию, которая также называется Промышленной революцией 4.0. Никакого ископаемого топлива, никакого мяса и роботизация всей существующей работы. Запад вовсе не заинтересован в признании независимых территорий, таких как Косово или в Брекзите Великобритании. Америка – вот доминирующий игрок, она решает! На Украине опосредованная война ведётся за спинами граждан Украины. НАТО и США используют наёмников против России (как и в Сирии). Их не волнует Украина, граждане или демократия, их волнует мировое господство и их планы по Великой перезагрузке. Это то, что США делают с момента окончания Второй мировой войны.

– Насколько оправданы прогнозы некоторых аналитиков о том, что Европейский Союз доживает свои последние годы? Чувствуете ли вы лично центробежные силы?

– Лично я думаю, что Европейский союз развалится. Предстоящая осень и особенно зима будут «жаркими». Граждане ЕС останутся на холоде, без газа. Инфляция находится на высоком уровне в 17,1 процентов, например, в Нидерландах, что является самым высоким показателем в ЕС. Планы состоят в том, чтобы, опять же через ВЭФ в Давосе, обострить ситуацию. Фактически Европа является банкротом, и поэтому они введут цифровую валюту. Также система социального кредитования (на вашем мобильном телефоне), которая точно указывает, сколько мяса вы едите и сколько кислорода вдыхаете и т.д. Если вы, например, потребляете слишком много мяса, вам больше не разрешат делать некоторые вещи.

Ряд стран ЕС не хотят реализовывать эту повестку, особенно газовый вопрос, но также идеология ЛГБТ очень чувствительна в некоторых странах Восточной Европы. Венгрия, вероятно, будет первой страной, которая покинет ЕС, возможно, за ней последует Польша, у которой, кстати, большие планы на Украину. Кроме того, промышленность может исчезнуть в Германии (крупнейшей промышленной державе Европы), что, как мы видим, происходит прямо сейчас. Семьдесят процентов компаний вот-вот обанкротятся из-за проблем с газом и электричеством и роста цен, другие страны падут, и Европейский союз, основанный на экономике и торговле, больше не будет функционировать. Страны больше не захотят соглашаться с климатическими ограничениями и идеологией Великой перезагрузки. Поэтому ЕС развалится.

– В европейском кинематографе тема американского жёсткого доминирования не редкость. Но это искусство. А в жизни простой европеец испытывает давление заокеанского «старшего брата»?

– Как житель Европы, я могу подтвердить, что Голливуд доминировал в киноиндустрии Европы на протяжении многих лет. Людям на самом деле промывали мозги жестокими военными фильмами или сериалами. Как в фильмах «Рокки» или «Топ Ган», снятых в координации с Пентагоном. Серия «Родина» также является хорошим примером. Эта серия показывает жестокие репрессии в Ираке и Афганистане, пытки и то, как США и Запад жестоко угнетают людей по всему миру. Конечно, они называют это искусством, и каждый год актеры могут выиграть «Грэмми» или «Оскар» и стать мировыми звёздами. США слишком долго доминировали в этой индустрии, и пришло время для этих фильмов военной пропаганды, потому что это то, чем они являются, прекратить производить этот мусор. Я думаю, что сейчас, во время так называемой войны, которую, по мнению Европы, она ведёт против России, граждане ЕС начинают просыпаться после нескольких месяцев гипноза по поводу Украины. Они понимают, что будут «истекать кровью» за Украину. Без газа и, возможно, без еды. Граждане Европы начинают понимать, что их обманули, сначала с кризисом Covid-19, который был политизирован всевозможными карантинными мероприятиями и лишением прав граждан, таких как право на демонстрации или их демократические права, такие как свобода прессы и слова. Они начинают понимать, что за ними также наблюдают 24 часа в сутки с помощью их мобильных телефонов и камер. США контролируют Европу и её граждан. Всё, что не нравится США, запрещено. США считают, что их положение как глобальной державы находится под угрозой. Известно, что когда режимы ослабевают, они начинают распространять радикальные методы пропаганды.