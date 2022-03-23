Школьное питание как искусство баланса: изучаем меню вместе с родителями

Накормить ребёнка правильной, здоровой пищей сложно. Любовь к тушёной капусте, отварной свекле, перловке и рыбным котлетам не всегда приходит даже в зрелом возрасте, что уж говорить о детстве, когда «золотые стандарты» правильного питания кажутся скучным и бесполезным правилом, придуманным взрослыми.

Ещё сложнее убедить ребёнка «нормально поесть» в школьной столовой, где нет контроля со стороны родителей, зато есть соблазн последовать чужому примеру и без тени сомнений выбросить содержимое тарелки. И наконец, почти невыполнимая миссия - приучить ребёнка правильно питаться. О том, возможно ли это, мы поговорили с родителями и руководителем службы питания АО «Уральский комбинат питания» Яной Галямовой. А заодно выяснили, чем сейчас кормят детей в школах, что об этом думают родители и как можно влиять на школьное меню.

Как известно, к хорошему привыкаешь быстро, поэтому горячее бесплатное питание в начальной школе сейчас воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Однако немногие знают, что вместе с этим с 1 сентября 2020 года родителям также дали возможность и право контролировать организацию школьного питания. Порядок проведения родительского контроля устанавливается каждой общеобразовательной организацией самостоятельно. Это может быть анкетирование родителей и детей или участие в работе общешкольной комиссии. Итоги проверок обсуждаются на родительских собраниях и могут стать основанием для обращений в адрес администрации школы, её учредителя или оператора питания.

Как проходит родительский контроль, рассказала представитель комбината Яна Галямова:

«Один или два раза в месяц родители приходят в столовую, смотрят, как накрыты столы, что подали, сравнивают меню. Меню вывешено на сайте школы, и родители могут сами убедиться, соответствует ли оно действительности».

Проинспектировать работу столовой и самому отведать то, что ест ребёнок, может любой родитель. Для этого нужно подойти к администрации школы и сообщить о своём желании принять участие в родительском контроле, сообщила Яна Галямова. При этом комиссия обязательно должна состоять как минимум из 3-4 человек – чем шире представлены разные мнения, тем объективней контроль.

В лицее № 11 на улице Тимирязева, 6 в комиссии по питанию – три очаровательных мамы, которые с первых же минут общения меняют устоявшееся представление о комиссиях, инспекциях и прочих протокольных вещах. Родительский контроль оказывается не формальной, бездушной и бессмысленной процедурой, а живым, очень личным разговором о детях, их интересах, привычках, курьёзах в столовой и, конечно, питании.

Обсуждение происходит за школьным завтраком – сегодня это рис с рыбной котлетой и солёным огурчиком, компот и свежая выпечка. Общее мнение по ключевым моментам организации питания складывается быстро: всё чисто, вкусно, а булочки собственного производства как всегда на высоте. И всё-таки проблема нетронутых тарелок остаётся – каким бы вкусным и полезным не было блюдо, оно может отправиться в отходы.

По мнению Яны Галямовой, причина в том, что правильное питание, которое соответствует всем нормативам, часто не входит в обычный, домашний рацион детей, для них такая еда кажется пресной или попросту «невкусной». «Вот, например, печень. Её дети плохо едят, - рассказывает руководитель службы питания, - но мы обязаны её готовить!».

«А может ли школьная столовая сформировать привычку правильно питаться?» - интересуюсь у родителей-ревиззоро и получаю примерно одинаковые ответы.

- Либо такая привычка есть, либо её нет.

- Конечно, школа этого не сделает. Это из семьи идёт.

- Даже с буфетом мы сколько лет боролись! Одно время младшим классам даже запрещали покупать еду в буфете, но не помогло. Младшие стали просить старших детей купить им что-то, кто-то пытался рюкзак себе под ноги ставить, чтобы казаться выше. То есть до смешного доходило.

- А вот вы будете смеяться, что говорят дети. Некоторые из них сказали, что хотели бы в столовой есть «Доширак». Для них это, видимо, экзотика, им это интересно попробовать. Как с буфетом, где можно купить то, что дома под запретом. Кстати, старшие дети идут не в буфет за газировкой и шоколадками, а покупают котлеты и макароны на свободной раздаче. Может потому, что старшеклассники уже «удовлетворились» в этом буфете, а маленьким хочется быть самостоятельными.

- Им сам факт покупки нравится. Тем более у них есть карточка, которой они могут расплатиться. А здесь же накрытые столы – здесь скучно.

- Ещё ведь важно то, что младшие дети не платят за питание, и для них ценность еды снижается. Я считаю, если бы они заплатили деньги, они по-другому к этому относились. Хотя я им каждый раз объясняю: «это бесплатно для вас, для ваших родителей, но за эту еду также платятся деньги, просто из другого кармана». Тем более сейчас стоимость питания выросла – 68 рублей. Вы за эти деньги так хорошо ни в одной столовой не сможете поесть!

Родители сходятся во мнении, что сегодня протест детей против «столовки» может возникать скорее не из-за низкого качества блюд, а из-за отсутствия культуры питания. И всё-таки в нелёгкой борьбе за вкусовые пристрастия подрастающего поколения уже есть достижения. Настоящий успех - это восторженные возгласы ребят, когда они видят на столах любимые школьные блюда. В лицее № 11 и образовательном центре № 1 г. Челябинска гастрономический рейтинг возглавляет творожная запеканка, далее идут макароны и куриная грудка.

«Конечно, мы видим реакцию детей, – делится своими наблюдениями завпроизводством Екатерина Астанина. - Они очень сильно радуются творожной запеканке, потому что она идёт со сгущённым молоком. Плюс к ней подаются ягоды - вишня, и это прямо восторг вызывает у детей!»

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Соблюсти суточные нормы потребления белков, жиров и углеводов, исключить вредные продукты (майонез, копчёности, колбасы, жареное и острое) и завоевать при этом симпатии искушённых в еде современных школьников – непростая задача, которую каждый день решает «Уральский комбинат питания». И здесь крайне важен баланс.

Из сладкого - вафли, печенье, ягоды с сахаром, два раза в неделю - фрукты (яблоки, апельсины, бананы), но никаких пирожных с белковым кремом.

«В связи с последними событиями в мире цитрусовые и бананы пришлось заменить на яблоки, но это уже не от нас зависит», - добавляет Яна Галямова.

В зимний период допускается половина солёного огурчика, но законсервирован он должен быть без использования уксуса, например, с аскорбиновой кислотой.

Печень, рыба, свекла в меню включаются в обязательном порядке, но для гурманов есть бонусы – фирменная запеканка и выпечка.

Дети с диабетом или пищевыми аллергиями проходят через свободную раздачу, там они могут выбрать то, что им можно: отварные овощи, отварную говядину или грудку.

Поддерживать высокий уровень обслуживания помогают технические новшества: первое – это шкафы с подогревом тарелок. Использование ноу-хау позволяет в принципе исключить подачу холодных блюд. Температура в таких шкафах регулируется от 30 до 60 градусов.

«Они спасают нас в тот момент, когда нет отопления – осенью-весной. Потому что горячие тарелки дольше сохраняют температуру. Сначала мы приобрели всего пять таких шкафов – посмотреть, что это такое и насколько они могут быть полезны. Нам понравилось, и сейчас планируем закупить их во все школы, с которыми сотрудничаем», - с воодушевлением рассказывает Яна Галямова.

Ещё одно приобретение «Уральского комбината питания» – пароконвектоматы. Это оборудование, которое позволяет и варить, и запекать, и выпекать. Такая профессиональная техника выручает, когда что-то неожиданно выходит из строя - будь то жарочный шкаф или сковорода.

И наконец, многое в организации школьного питания зависит от того, насколько компания, предоставляющая такие услуги, открыта к пожеланиям родителей и способна оперативно реагировать на замечания.

По словам директора Образовательного центра № 1 Ирины Правосудовой, замечания неизбежны, поскольку это обычный рабочий процесс. Так, например, изначально школа просила подавать более горячие блюда, и это пожелание было комбинатом учтено.

«Сейчас столы накрывают значительно позже, непосредственно перед окончанием урока, так что блюда не успевают остыть, - подчеркнула директор школы. - Меню комбинат всегда присылает на согласование, мы проверяем и, если есть необходимость, вносим свои предложения».

Холодные каши и полные бидоны отходов уходят в прошлое. Балансируя между нормативами и вкусами «юных клиентов», школьные столовые решают задачи уже нового, повышенного уровня – формируют культуру питания. Движение в этом направлении вселяет надежду, во всяком случае, когда к решению этой задачи подключаются активные, заинтересованные родители и профессиональные компании, открытые к сотрудничеству и готовые меняться.