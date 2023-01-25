«Свидетель и участник»: челябинский экс-чиновник написал книгу о девяностых

Книга «Свидетель и участник» Игоря Лашманова по-своему уникальна. Во всяком случае, для Урала, а точнее – для Челябинской области. Ее автор – не журналист и не историк, хотя, уверены, что эта его книга будет пользоваться вниманием и у журналистов, и у историков Уральского региона. Не так уж много людей, кто подробно вспоминал и рассказывал о событиях, происходивших в коридорах власти региона в 90-е годы. Особенно тех людей, кто был не сторонним наблюдателем, а непосредственным участником тех событий.

Игорю Лашманову довелось работать и с губернатором Петром Суминым, и с губернатором Михаилом Юревичем.

На днях с автором книги встретился наш корреспондент, которому Игорь Николаевич подарил только что изданную книгу. Был повод поговорить и вспомнить те времена.

- С Петром Ивановичем Суминым лично познакомился на одном печальном мероприятии - похоронах очень известного деятеля кино тех лет Геннадия Ивановича Зинкина, с которым довелось вместе поработать на челябинском телевидении, - вспоминает Игорь Лашманов. - Следующая встреча была уже специально подготовленной - Пётр Иванович в 1996 году принимал участие в выборах губернатора Челябинской области, а я в составе большой группы единомышленников-предпринимателей решил поддержать кандидата Сумина на пост главы нашего региона.

После его безоговорочной победы уже в первом туре голосования стал работать в одной команде и многие годы был под его руководством.

- Вы стали в правительстве области работником помощником Председателем правительства. Тогда его возглавлял Владимир Уткин.

- Да, я стал помощником Владимира Петровича. Круг задач молодого помощника вмещал в себя практически все сферы деятельности, которые закреплены за региональной исполнительной властью.

- В книге у вас есть глава о том, как Петр Сумин пришел к вам на свадьбу. Не многие, наверное, могут такое рассказать?

- Это было в июне 1997 года. Шла подготовка к свадьбе. Всем коллегам передаю приглашения на наше торжество. На то, что все из них придут, надежд немного, но соблюсти приличия было надо.

На одном из мероприятий стою рядом с Петром Ивановичем. Он мне тихо на ухо говорит: «Получил твоё приглашение. Буду».

Свадьба проходила в досуговом центре «Искра» (сейчас его, к сожалению, уже нет). Приглашено было более 100 гостей.

Приезжали все, кого хотели видеть, - родственники, друзья, знакомые, музыканты из любимого «Ариэля» Борис Каплун и Стас Гепп. Появился большой автомобильный кортеж. Всё правительство в полном составе.

Тёплые напутственные слова губернатора, огромный букет цветов невесте, музыкальный центр в подарок, поздравления коллег. Так это было.

- Что особенно запомнилось в эпоху Сумина вам, как участнику?

- Можно привести, конечно, не один пример. Но вот хотя бы этот. В сентябре 1997 года огромная южноуральская делегация поехала в Москву для участия в мероприятиях, приуроченных к 850-летнему юбилею столицы.

Почти 30 «КамАЗов» с выставочным оборудованием, экспозициями нескольких десятков ведущих предприятий области отправились для участия в Днях Челябинской области, которые состоялись на «Красной Пресне», в Центре международной торговли.

С нами поехал целый «десант» артистов. Среди них ансамбль «Октоих», народный артист, обладатель уникального голоса Николай Глазков, танцевальный коллектив, другие представители искусства. Ехали удивлять и покорять москвичей.

Мне доверили финансы спонсоров для непредвиденных расходов. В сумке, которую не снимал с шеи ни на минуту, 150 миллионов «налички» (такие были деньги в конце 90-х).

В отдельной комнате с коллегами по работе в постоянной готовности поддерживали стол с угощениями для гостей. Нельзя ведь было ударить в «грязь лицом».

Московский мэр Юрий Лужков, генеральный прокурор Скуратов, федеральные чиновники «разных мастей» и другие узнаваемые лица были нашими гостями.

- Таких масштабных выездных мероприятий в Челябинской области еще никогда не было. Были ли какие-то серьезные «проколы»?

- Пишу и в книге, и сейчас повторю: может быть самое важное было в том, что не было ни одного «прокола».

- В те годы несколько лет существовала и активно работала Ассоциация взаимодействия областей Уральского региона – «Большой Урал», которую возглавлял свердловский губернатор Россель и в которую входили первые лица уральских субъектов Российской Федерации. Что запомнилось вам из того времени?

- Постоянно действующим рабочим органом «Большого Урала» был Экономический комитет по программам развития Урала, которым руководил экономист Сергей Борисович Воздвиженский.

Владимир Петрович Уткин предложил мне представлять Челябинскую область в этой структуре.

Моей работой стало продвижение перспективных инвестиционных проектов, помощь во взаимодействии и сотрудничестве уральских предприятий, организация различных межрегиональных мероприятий, самые ответственные из них регулярные заседания Ассоциации «Большой Урал» с участием губернаторов. С главами соседних регионов - Росселем, Рахимовым, Богомоловым познакомился лично.

Было принято решение создать Ассоциацию промышленных предприятий и банков – «ПромАсс», чтобы максимально вовлечь ведущих представителей бизнес-сообщества в решение непростых экономических проблем в регионе. Одно из главных условий участия в совместной работе - никакой политики.

Стоит сказать, что в тот период «ПромАсс» сыграл важное значение в преодолении кризиса и подъёма экономики.

- Если оглянуться в недавнюю историю нашего региона, то в 2000 году нарастает недопонимание между Уткиным и Суминым, которые совсем недавно были близкими соратниками. Как это отразилось на вас?

- На очередных губернаторских выборах Владимир Уткин выдвинулся в качестве кандидата. Кто-то посчитал это предательством с его стороны, но он не видел другого способа, чтобы доказать свою правоту.

Победил на выборах Петр Сумин. После чего произошла неминуемая отставка его недавнего ближайшего сподвижника и друга, ставшего оппонентом.

Мне предложили трудиться в правительстве дальше, на «ниве» укрощения цен и тарифов, в соответствующем подразделении правительства области.

Моим непосредственным начальником стал Владимир Николаевич Дятлов.

Позже мне предложили стать заместителем председателя Комитета по экономике, где моим новым руководителем стал Юрий Клёпов.

- Затем будет «эпоха Юревича», не столь долгая, как у Сумина, но оставшаяся в памяти у многих, живших в те годы в нашем регионе. Что вспоминается об этом вам?

- Если коротко: всё по-новому. Ключевые посты в правительстве региона занимают ближайшие соратники молодого и энергичного главы области.

С первых шагов многое из того, что казалось незыблемым и постоянным, перевёрнуто «с ног на голову».

Кандидатуры всех руководителей структурных подразделений исполнительной власти проходят через тщательную проверку.

Некоторые отвергнуты сразу, остальных рассматривают как «под микроскопом». Мою кандидатуру «мурыжат» дольше всех. После поддержки со стороны председателя областного правительства Сергея Комякова всё «утрясается» - остаюсь в «своём кресле».

- Что стало для вас «экзаменом» в правительстве при новом губернаторе?

- Действительно, был такой экзамен. Это подготовка первого официального зарубежного визита делегации Челябинской области после назначения Юревича. Готовим его вместе с Клёповым с особой тщательностью, понимаем, что это наш экзамен на профпригодность.

Летим в Италию. В Риме, Милане, Вероне, Генуе предстоят встречи, переговоры, презентации, посещение итальянских предприятий.

На удивление, губернатор оказался не столь придирчивым, как мы предполагали. Некоторые изменения в программе и несоблюдение регламента встреч, хоть и по вине итальянской стороны, проходят практически незамеченными с его стороны и со стороны других «экзаменаторов».

Экзамен был сдан. Быстро пришлось понять, что многие мероприятия, которые стали традиционными при Сумине, совершенно не принимаются новым главой региона.

Съезды представителей малого и среднего бизнеса, экономические и инвестиционные форумы получают окончательный и бесповоротный «приговор» - признать неэффективными и отправить «на свалку истории».

«Южноуральский Давос» остаётся в воспоминаниях.

Обязательные протокольные встречи с официальными представителями зарубежных стран под большим вопросом - они тоже считаются неэффективными, а потому ненужными.

Но всё же избежать их не получается. Вот один случай. Приём в правительственной резиденции генерального консула Великобритании. С руководителем администрации губернатора Андреем Комаровым с тревогой ожидаем незапланированных выходок со стороны главы области.

Дипломаты всегда очень пунктуальны, а чопорные англичане тем более. Опоздание Юревича почти на 20 минут ещё как-то смогли сгладить, хотя недовольство так и сквозило в глазах и жестах гостей.

А в середине беседы у хозяина встречи зазвонил телефон, и он без всякого предупреждения вышел из зала переговоров.

У начальника губернаторского протокола было состояние близкое к обмороку. Посланники Её Королевского Величества спешно покинули негостеприимный Челябинск.

Через пару дней получаем грозную официальную ноту из посольства Великобритании о недопустимости такого отношения к представителям «туманного Альбиона».

Скандал, но с сегодняшней «высоты» происходящих в мире событий смотрю на ту истории как-то по-другому.

«Южноуральский Давос» - это уже забытая история. Давайте вспомни ее.

- Представители консалтинговой компании «Стратум» Олег Пермяков и Ольга Гусаренко предложили новую идею - провести совместно Инвестиционный форум.

«Фишкой» было то, что форум должен пройти не в обычных условиях, а на горнолыжном комплексе «Завьялиха», что недалеко от города Трёхгорный.

И вот наступает «час икс». «Завьялиха» еле вмещает всех желающих.

Южноуральские и приезжие бизнесмены, потенциальные инвесторы, чиновники и целый «десант» журналистов. Два дня проходят в совещаниях, переговорах, неформальных беседах на лыжах и без, многочисленных интервью, за чаепитием и не только...

Договорённости, соглашения о намерениях, конкретные договора и контракты - осязаемый итог официальных и неофициальных контактов.

Так была положена традиция проводить ежегодно такие необычные мероприятия, сразу получившие в кулуарах неформальное название «Южноуральский Давос».

Потом форумы будут проводиться и на базе других центров горнолыжного спорта и отдыха – «Юбилейном», «Абзаково», «Солнечная долина» и принесут не один десяток перспективных инвестиционных проектов и сотни миллионов инвестиций в наш регион.

Как уже говорил, после отставки Петра Сумина «Южноуральский Давос» будет «похоронен» следующим главой области.

- Игорь Николаевич, немало страниц в вашей книге занимает рассказ о Миассе, точнее, что там происходило в лихие девяностые.

- Миасс родной для меня город, где вырос и где начал свой трудовой путь.

Лихие 90-е по-новому начали расставлять акценты во властной вертикали. В эти годы на вершину городской власти поднялся чрезвычайно неординарный человек, назначенный руководителем исполкома городского совета – Владимир Григориади.

Он с первых шагов ломал все стереотипы, присущие облику руководителей из когорты чиновников, «застёгнутых на все пуговицы».

В 1991 году зародилось удивительное явление для иногородних гостей, которое получило почти узаконенное название «транспортный коммунизм».

На протяжении последующих 10 лет жители города не знали таких слов, как абонемент, кондуктор, контролёр и входили в открытые двери автобуса или троллейбуса как к себе домой.

Бесплатный проезд в общественном транспорте стал «визитной карточкой» Миасса. И главным автором этого островка «коммунизма» был Владимир Стиллианович. Отмечу, что он знал практически все выемки в асфальтовом покрытии, все поломанные скамейки и покосившиеся заборы во дворах Миасса.

Нередко жители с изумлением могли видеть своего главу на велосипеде, объезжающего в выходной день все городские подворотни.

И «горе» было его подчинённым, ответственным за общегородское благоустройство, не знающим досконально о результатах воскресных «велосипедных инспекций» их начальника, в первый после этого рабочий день.

Григориади внимательно выслушивал оптимистичные доклады своих подчинённых, а после «оперативки» заставлял их садиться на велосипеды, невзирая на различную физическую подготовку, и таким велосипедным кортежем они ехали по проблемным дворам, где он их буквально «тыкал носом» в дворовые ямы и колдобины.

Практически все жалобы, просьбы, предложения жителей, поступающие на его имя, он никогда не перепоручал рассматривать кому-либо из числа заместителей или помощников.

На время его первого правления (он вернулся повторно в руководящее кресло муниципалитета в 2000 году, после того, как два созыва был депутатом Государственной Думы, а в начале «нулевых» выиграл выборы в мэры) обрушились по-настоящему «лихие» события.

Власть в городе была тогда далеко не единоличной. Немного поодаль от здания горисполкома управление зарождающимся бизнесом, да и во многом жизнью горожан постепенно перешло к другим персонажам. Они не отличались блестящим образованием, хорошими производственными навыками, опытом руководящей работы, но были неплохими спортсменами – воспитанниками добротной местной спортивной боксёрской секции.

Свои «планёрки» они проводили на одной из баз отдыха. И там спрос с нерадивых исполнителей и неподчиняющихся начинающих предпринимателей был иной, более строгий и более конкретный, чем в горисполкомовских кабинетах.

Вот как сам Григориади вспоминает те времена, не побоявшись вести настоящие переговоры на бандитских «стрелках»: «Единственное, чего я мог добиться, так это того, чтобы они не устраивали пальбу и людей в городе не убивали».

Такие были времена, такие нравы, но глава Миасса сумел сохранить относительно «бескровный» порядок на городских улицах, дворах и прилегающих территориях. В 1993 году Челябинская область переживала сложный отрезок фактического двоевластия. Вадим Соловьёв и Петр Сумин выясняли, в том числе с помощью судебных органов, кто из них главнее.

После расстрела и разгона Верховного Совета главой региона, в соответствии с Указом Президента Ельцина, стал Вадим Павлович Соловьёв.

Все, кто был на стороне проигравшей стороны, попали в немилость. Глава Челябинской области позже прокомментировал: «Мне случалось конфликтовать с Григориади, и довольно жёстко. В 1993 году я снял его с должности мэра Миасса…».

Такие полномочия у него тогда были. В городе наступила «эпоха безвременья». Сменяющие друг друга Валентин Вертипрахов, Игорь Войнов мало чем запомнились горожанам.

В 2000 году Владимир Григориади после окончания «думской» деятельности триумфально вернулся в «кресло» главы города.

«Новый-старый» мэр «засучил рукава». Он не боялся, иногда один, на областных совещаниях возражать тогдашнему губернатору Петру Ивановичу Сумину.

Имея хорошую поддержку среди простого населения, Владимир Григориади нажил и серьёзных врагов.

В мае 2004 года во время передачи «меченого» конверта с 155 тысячам рублей от одного из миасских коммерсантов в кабинет главы Миасса вошли бойцы спецназа УФСБ.

Григориади был признан виновным в получении взятки и приговорён к 8-ми годам лишения свободы.

Выйдя на свободу, Григориади по-прежнему едва находит время на семью – постоянно кто-то просит его о встрече, помощи. Но это уже совсем другая история.

С 2005 года во властных коридорах южноуральского муниципалитета началась настоящая чехарда.

Начались бесконечные междоусобицы среди различных групп и персоналий. Депутаты городского собрания не могли найти общего языка то с одним муниципальным главным начальником, то с другим, то между собой. Скандал за скандалом сотрясали здание городской администрации на протяжении многих лет.

Больше всех в этом «отличился» Виктор Ардабьевский – удачливый бизнесмен, всплывший на «мутной волне» неопределённости и дважды становившийся городским сити-менеджером.

Сращивание криминала с местной властью проявилось в полной мере. Формальные оперативки под руководством Виктора Георгиевича в здании городской администрации дублировались совещаниями с людьми, далёкими от административных должностей, в неформальной обстановке, где Ардабьевский сам получал указания.

Осенью 2013 года главу администрации арестовали «силовики» и увезли в Москву, в следственный изолятор «Матросская тишина», где он – так получилось - окончил свой жизненный путь.

- Презентацию книги вы еще только готовитесь провести. Кого вы хотите пригласить на нее?

- Прежде всего тех людей, о ком идет речь в книге, и тех, кто захочет прийти на встречу. А состоится она, надеюсь, в феврале.