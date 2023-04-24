Закономерные «случайности» Владимира Богдановского

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Нынешний год в жизни Владимира Богдановского трижды особенный. Сто лет отмечает музей, которым он руководит уже почти два десятилетия. Сорок лет отметило творческое объединение «Каменный пояс», где он был одним из основателей. И сам Владимир Иванович в июне отметит свое семидесятилетие.

Поводов для встречи и разговора было достаточно. Знакомы мы давно, попросил у директора Исторического музея Южного Урала полчаса для «тихого» разговора. Проговорили в итоге больше часа. Ушли для этого в соседнее с музеем здание – Дом общественных собраний, известный как «дом Покровского».

«Там нас какое-то время не найдут, можно будет поговорить спокойно, чтобы никто не отвлекал текущими вопросами, а они, конечно, есть, ведь в коллективе музея почти двести сотрудников», - сказал Владимир Иванович.

Мне нравится утверждение: жизнь состоит из случайностей, некоторые из которых мы стремимся превратить в закономерность.

Зная «этапы жизни» Богдановского решил «примерить» эту формулу на жизнь Владимира Ивановича. И оказалось, что не зря.

Все мы родом из детства. Богдановский сегодня – одна из тех персон, без которых трудно представить современную культурную жизнь Челябинска и нашего региона. Тем не менее, все начиналось постепенно и даже случайно. Все мы родом, как известно, из детства.

- Детство мое до восьмого класса прошло в селе в Карталинском районе на юге Челябинской области, далеко от областного центра. Сейчас вспоминаю это с какой-то «загадкой» - директором в нашей школе был Михаил Григорьевич Демидов. Учитель у меня тоже был по знаменитой в нашем крае фамилии Демидов. Сейчас, когда уже десятки лет отданы краеведению и истории края, можно усмотреть в этом какой-то знак.

Тем не менее, сын директора нашей школы Валерий Демидов, который был уже тогда студентом, обратил почему-то на меня и еще на нескольких моих сверстников внимание и стал нас готовить к городской жизни. Наверное, что-то он тогда в нас увидел. Но с его легкой руки, как говорится, после восьмого класса я поступил в Магнитогорске в педучилище, должен был стать учителем физкультуры.

После училища ушел служить в армию, а после нее приехал в Челябинск, где началась для меня совершенно новая и неизвестная жизнь.

Я уже понимал, что в жизни хочу чего-то иного, чем быть физруком. В школе, а затем в армии брал в руки фотоаппарат. И когда узнал, что фотостудия «Радуга Урала» набирает лаборантов, решил попробовать.

Про Челябинский фотоклуб, который собирался при областной газете «Челябинский рабочий» я тогда ничего не знал. Но в студии познакомился с Юрием Леонидовичем Теушем. Потом случай свел меня с Евгением Ткаченко и Владимиром Белковским, стал приходить на фотоклуб, приносить свои снимки, которые были в прямом смысле еще только любительскими.

- А с чего началась серьезная дорога в фотографию, которая потом приведет и к «Каменному поясу», и к другим важным событиям в вашей жизни?

- В 1980 году перед Олимпиадой в Москве я сделал снимок на Красной площади. В кадре были иностранцы, которые с интересом, как и другие люди рядом смотрели на главную площадь нашей столицы. Этот снимок увидел твой отец, Владимир Белковский, и решил рискнуть разместить его целым разворотом в готовящейся официальной книге-альбоме «Урал – земля дружбы». Такие альбомы тогда выходили не часто, и публикация в них была событием для любого фотографа, тем более начинающего.

Вот с этой-то публикации в серьезной по своему статусу книге я отмечаю начало своего профессионального пути в фотографию.

- Недавно фотографическое сообщество отметило в Челябинске 40 лет образования творческого объединения «Каменный пояс». Кажется, что он был всегда, а как все начиналось?

- Несколько человек, и я среди них, решили отсоединиться от знаменитого в те годы Челябинского фотоклуба, получившего звание «Народный коллектив», чтобы создать собственное объединение.

Я понимал, что нужно найти правильное решение – «при ком» нам быть. И выяснилось, что специалиста «по фотографии» ищет Центр народного творчества. При нем-то и решили создать новое творческое объединение.

Сначала встречи клуба проводили в фойе Камерного театра. На них собиралось много людей, и не только фотографов. Были годы перестройки и гласности, когда «ветер перемен» позволял собираться и обсуждать актуальные проблемы жизни.

Это не обошло и нас. Приходилось даже «возвращать» собравшихся к теме фотографии, а не обсуждать проблемы политики и экономики в стране.

Как-то Юрий Лунев предложил искать собственное место для клуба, причем со своим выставочным залом.

Это казалось, в том числе и мне, несбыточным желанием, но решили попробовать.

Так был найден тот подвал, где сейчас расположен «Каменный пояс». Сейчас трудно в это поверить, но сохранились фотографии, где видно, что он из себя представлял. Подвал был затоплен, канализация не уходила, куда надо, а превратилась в кусок льда. Приходил туда с комиссиями. Они удивлялись – возьметесь здесь делать? Мы соглашались. Власти решили: пусть делают. Даже выделили нам на ремонтные работы 15 тысяч рублей.

Мы, фотографы, устраивали здесь субботники, расчищая территорию будущего выставочного зала – метр за метром. Сначала в границах нынешнего выставочного зала «Каменный пояс» и существовал. Постепенно освобождались от хлама и ремонтировались, приводились в порядок другие помещения творческого объединения.

- В перестроечные годы в новом выставочном зале прошло несколько экспозиций, которые остаются в памяти и сегодня. Например, выставка обнаженной натуры «Ева». Тема эта была во многом новой, еще в витринах газетных киосков десятками не стояли глянцевые журналы с эротикой.

- Действительно, на эту выставку стояли очереди. Иногда мы только шли на работу, а зрители уже ждали открытия зала.

Подобные экспозиции помогали нам зарабатывать, делать «кассу», ведь содержать себя на новом «месте жительства» фотообъединение должно было само.

Хочется напомнить еще одну выставку, совсем иную по содержанию. Когда произошла трагедия с поездами под Ашой, и фоторепортер Александр Чуносов сделал снимки с места взрыва и трагедии, то мы по горячим следам сделали выставку его работ. В зале был установлен стеклянный шар, куда челябинцы опускали деньги для помощи пострадавшим в трагедии. Так была собрана немалая сумма, ее хватило бы на покупку автомобиля «Москвич». Оказалось, что банк тогда не мог выдавать такие сборы частным людям, тогда мы решили действовать по-другому. Покупали, что требовалось для ожогового центра, где находились пострадавшие, и Дмитрий Графов на своем автомобиле все нужное отвозил медикам.

- Важным этапом в жизни «Каменного пояса» стала издательская деятельность.

- Наступили времена, когда можно было попробовать создать свое издательство, не государственное, а по сути, частное. И мы попробовали. Конечно, многое смущало, многое было непонятно. Но – получилось, как сейчас можно констатировать.

Издательство тоже назвали «Каменный пояс» и оно сделало несколько крупных краеведческих проектов.

Один из них – энциклопедия «Челябинская область», которой и до сих пор можно гордиться.

Другим огромным по масштабу и трудозатратам стала серия альбомов «Челябинская область в фотографиях» - в пяти томах. Эти тома вобрали архивные фотографии, отражающие в нашем регионе весь двадцатый век.  Этот «уральский» труд экспонировался и был высоко оценен в Германии, где было в те годы передовое книгоиздание.

- Владимир Иванович, знаю, что важную роль в вашей нынешней деятельности сыграл губернатор Петр Иванович Сумин. Как это было?

- Тут нужно вспомнить «историю с Гербом». Были это годы, когда «Каменный пояс» уже занимался издательской деятельностью, в «подвал» на Кировке приходили часто известные люди, местные чиновники. Мы стали достаточно заметным «местом» в городе. И кто-то рекомендовал меня включить в геральдическую комиссию, которой предстояло создать герб Челябинской области.

Тогда не было еще интернета, информацию можно было найти в «публичке», где я провел немало времени, чтобы самому понять, каким должен быть герб.

Тогда художник Андрей Старцев разработал герб Челябинска, на котором был верблюд. Мне это казалось абсолютно верным подходом.

Но история с гербом региона разворачивалась по иному «сценарию». Велась дискуссия в выборе для герба между верблюдом и собакоголовым львом.

Причем, за второго зверя хотели проголосовать большинство членов комиссии.

На одном из публичных мероприятий подошел к Петру Ивановичу, попросил его о встрече, объяснил суть вопроса. Он сказал, чтобы зашел к нему в субботу, в выходной.

Когда объяснил, что «за» верблюда и почему, Сумин спросил прямо: «Тебе зачем это надо?». Потом добавил, что сам он тоже «за «верблюда, но свое мнение навязывать не будет. «Если сможешь доказать свою правоту, готов поддержать», - заверил губернатор.

Скажу сразу, что пройдет еще много месяцев, прежде чем герб будет принят и на нем, как и сейчас, будет изображен верблюд.

Думаю, что тогда моя настойчивость в отстаивании своего мнения, в правоте которого был убежден, отложилась в памяти у губернатора.

- И энциклопедии, и краеведческие фотоальбомы, и работа над гербом региона – все это «шаги» к краеведческому музею, который сегодня является Государственным музеем истории Южного Урала?

- Можно и так сказать. Меня связывают с нынешним зданием музея, хотя я пришел в музей, когда он находился на первом этаже в доме на проспекте Ленина недалеко от «Ритма».

Потом начались годы строительства нынешнего здания, без активной помощи правительства региона и губернатора Петра Ивановича Сумина это было бы невозможно. На открытии нового здания Сумин попросил собрать всех сотрудников и сказал: «Как я вам директора выбрал?». Директором музея я являюсь с осени 2004 года.

- Музей давно стал одним из символов, в том числе и архитектурных, Челябинска. Если коротко, что самое главное произошло в его жизни по новому адресу у реки?

- Думаю, что пожелание Петра Сумина мы выполнили. Он когда-то сказал мне, что «должен быть хороший музей, который люди должны хвалить».

Когда музей был на проспекте Ленина, о нем мало кто знал. Сегодня про нас, конечно же, знают и к нам ходят. Только за прошлый год музей посетило более 300 тысяч человек.

Для меня символичным была одна из Ночей музеев – был ливень, сильный ветер, было, как говорится, не до прогулок по музеям.

Ничего хорошего от этого мероприятия, хоть на подготовку было потрачено много сил, не ждал. Но у входа в музей встретил большую очередь. За ту ночь у нас побывало более девяти тысяч человек.

- Вы много снимали природу нашего края. Один альбом «Ландшафты Южного Урала» чего стоит. Хочу спросить: какие места считаете самыми красивыми, яркими у нас?

- Ничего особенного здесь не скажу. Для меня это – вершины Таганая. До сих пор хожу по Уральским горам, конечно, маршруты выбираю уже по нынешнему возрасту.

Таганай когда-то принес мне гран-при на международном конкурсе – Большую серебряную медаль. Тогда пошутили коллеги, что изображение самых невысоких гор на земле принесло самую высокую награду фотографу.

- Иногда за кадром вы готовы были ехать десятки километров. Сейчас – про историю «гонки за тучей». Любопытная история для пейзажиста.

- Пожалуй, что да. Дело было в центре Челябинска, у Центрального рынка заправлял автомобиль. И вдруг наступила темнота. Над головой – черная туча. Сделал кадр и почему-то подумал, что можно сделать лучше, изображение тучи того стоит. И поехал за ней, старался обогнать, чтобы приготовиться и сделать хороший кадр. Таких остановок было несколько, последняя – уже в районе Чебаркуля. Кстати, туча постепенно теряла черноту, светлела и в конце пути уже напоминала обычное, неприметное облачко, которое, конечно, в таком виде не позвало бы в погоню за собой. Позже серия снимков из шести кадров демонстрировалась на выставке, где мог их и видеть.

- Одной из «визиток» челябинского музея стал метеорит, фрагмент которого находится в экспозиции. Несколько лет назад он удивил и, может быть, даже напугал своим поведением.

- Да, это была мифическая история. Над куском метеорита поднялся стеклянный купол. Если честно, то это ЧП тогда на три дня остановило мою работу. Об этом событии не написали разве лишь ленивые. Объяснение в итоге найдено не было, скорее всего, какой-то произошел сбой в технической системе. А выглядело все так: у метеорита стояли посетители и вдруг купол над метеоритом стал подниматься.

Кстати, метеорит – не только один из самых известных наших экспонатов, но и самых «доходных», ведь треть посетителей приходит в музей увидеть именно этого «космического пришельца».

- Нынешний год юбилейный для музея – сто лет. Чем он будет отмечен?

- Несколькими выставками и несколькими книгами, связанными с этими экспозициями. Также издательство «Автограф» готовит фотоальбом о фондах нашего музея, снимки для него делает известный фотомастер Александр Соколов.

Еще одно важное событие ожидается в этом году – планируем закончить ремонт второго этажа в знаменитом Доме общественных собраний. Сейчас первый этаж этого «дома Покровского» живет активной культурной жизнью, часто здесь проводит свои мероприятия Фонд культуры, и они пользуются популярностью у челябинцев.

На втором этаже Дома появится большая экспозиция, рассказывающая о быте челябинского купечества дореволюционной поры.

- Музей работает с 10 до 19 часов. А каков рабочий распорядок у вас, Владимир Иванович?

-  Прихожу в восемь утра, ухожу в восемь вечера.

Автор: Сергей Белковский
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24.04.2023 09:18

Челябинцы предлагают властям запустить социальную рекламу на тему воровства люков

24.04.2023 08:44

У границ «Зигальги» задержали мужчин с оружием

24.04.2023 08:37

Скоро открытие термального курорта «Лето» в «Мегаполисе»!

24.04.2023 00:51

Глава СКР потребовал доложить ему об обстоятельствах ДТП с маршруткой в Челябинске

23.04.2023 22:25

Наступающая неделя начнется с магнитной бури и будет богата на бури

23.04.2023 22:22

Анонсы событий и мероприятий на понедельник, 24 апреля (18+)

23.04.2023 21:44

В понедельник в Челябинской области - тепло, дожди вероятны лишь на севере

23.04.2023 14:08

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 17.04.2023 по 23.04.2023)

23.04.2023 10:59

Александр Орел заявил о максимально аккуратном обращении с деревьями в «Плодушке» при благоустройстве

22.04.2023 15:57

В ДТП с маршруткой в Челябинске пострадали шесть пассажиров

22.04.2023 15:48

Пожарные эвакуировали из зоны пожара в деревне Фроловка газовые баллоны

22.04.2023 15:35

Волонтеры из Магнитогорска доставили на фронт передвижную баню

22.04.2023 14:10

Жительница Челябинска заявила о повреждениях корней канадских кленов при благоустройстве «Плодушки»

22.04.2023 10:35

Челябинцы продолжают сигнализировать властям об опасности открытых люков

22.04.2023 02:59

Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки

22.04.2023 01:53

В Челябинской области в День Победы будут чтить память погибших в ходе СВО

22.04.2023 01:16

В выходные в Челябинской области – местами дожди и грозы с порывистым ветром

22.04.2023 00:50

В Челябинской области в честь Дня Победы пройдет автопробег по городам трудовой доблести

21.04.2023 22:30

Ультразвуковое исследование брюшной полости

21.04.2023 20:01

В Магнитогорске задержана кондуктор, подозреваемая в призывах в соцсетях к терроризму

21.04.2023 19:46

Южноуральские парламентарии привели в порядок территорию Сада Победы в Челябинске

21.04.2023 18:05

Спикер ЗСО Александр Лазарев встретился с молодыми депутатами из муниципалитетов

21.04.2023 17:58

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

21.04.2023 17:28

Челябинские автобусы изменят маршрут следования в выходные

21.04.2023 17:18

В Курчатовском районе в третий раз чествовали победителей конкурса «Человек года»

21.04.2023 17:13

«Мы верим в каждого!»: в Челябинске прошел турнир по хоккею в валенках среди воспитанников детдомов

21.04.2023 16:32

Южноуральский минфин сделал Челябинск чище

21.04.2023 15:46

«Четвероногие спасатели» Челябинской области готовятся сдавать экзамен

21.04.2023 15:43

Спортгородок у «Девичьих слез» Челябинска демонтировали ради новых объектов

21.04.2023 15:38

Асоциальные жители Каслей ради металла посягнули на могилы

21.04.2023 15:29

Минсельхоз просит южноуральцев не прикармливать бродячих собак

21.04.2023 15:23

Из Челябинска на Донбасс отправился 27-й гумконвой «Единой России»

21.04.2023 15:07

Более четырех тысяч семей из Чурилово получили доступ к высокоскоростному домашнему интернету

21.04.2023 14:49

К столетию Исторического музея Южного Урала свет увидят уникальные издания

21.04.2023 14:45

В Челябинской области «садовые маршруты» начнут работу с 29 апреля

21.04.2023 13:35

Полицейские Челябинска продолжают «охоту» на нелегальных мигрантов

21.04.2023 13:29

В Челябинской области установят новую памятную дату

21.04.2023 13:15

Henkel подписал договор о продаже бизнеса в России

21.04.2023 12:56

Ход капремонта Дома культуры в селе Алексеевка проверила «Единая Россия»

21.04.2023 12:34

В Челябинске задержан руководитель филиала транспортной компании

21.04.2023 12:11

Витторио Джильотти: «Европейские «миротворцы» своим молчанием поддерживают поджигателей войны»

21.04.2023 12:02

В Челябинске временно изменится маршрут следования трамвая №18

21.04.2023 11:55

Гусь на передовой: блокпост в зоне СВО охраняет пернатый «Дрон»

21.04.2023 10:50

Возобновляются полеты из Челябинска в московский аэропорт Внуково

21.04.2023 10:36

В Челябинской филармонии начинается отборочный этап конкурса детской авторской песни

21.04.2023 10:00

Челябинская область отмечена наградой как лидер и наставник в промышленном туризме

21.04.2023 09:57

В Челябинске закроют движение по Краснопольскому проспекту

21.04.2023 09:50

В Челябинске 98 человек написали Тотальный диктант на «пятерку»

21.04.2023 08:57

Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ

20.04.2023 18:09

В пятницу в Челябинской области - местами туманы и дожди

20.04.2023 17:39

Миндортранс услышал жителей Красноармейского района

20.04.2023 17:34

Анонсы событий и мероприятий на 21 апреля (18+)

20.04.2023 16:43

Детская железная дорога в Челябинске начнет свою работу первого мая

20.04.2023 16:25

Суд подтвердил законность решения депутатов о ликвидации КСП Миасса

20.04.2023 16:12

В Челябинске продолжается облава на нелегальных мигрантов

20.04.2023 16:09

Челябинцам представили проект границ туристского центра города

20.04.2023 15:49

В Челябинске стартовала Школа этнокультурной журналистики

20.04.2023 15:42

Челябинские власти обяжут подрядчика привести тактильную плитку на Энтузиастов в надлежащий вид

20.04.2023 15:28

В Челябинске прошел фестиваль сотворчества «Ты не один!»

20.04.2023 14:42

Каплун оценит «Рабочую песню» южноуральцев

20.04.2023 14:39

В челябинской Публичке возобновляются концерты

20.04.2023 13:59

В Челябинске подростки намеревались наладить сбыт наркотиков

20.04.2023 13:29

В Миассе при поддержке ГРЦ Макеева состоялся концерт в поддержку военнослужащих

20.04.2023 13:28

В Златоусте полиция обучила дружинников основам патрулирования улиц

20.04.2023 13:24

Южноуральцев приглашают внести свой вклад в «Корзину доброты»

20.04.2023 13:10

Победителей XIV Премии «Андрюша-2023» наградят на грандиозном Гала-концерте

20.04.2023 13:10

Сезонные аномалии: почему контейнерные площадки быстро переполняются

20.04.2023 12:50

В Челябинске девять человек заразились сальмонеллезом после употребления роллов

20.04.2023 12:36

«Лестница успеха» в Курчатовском районе оказалась по-настоящему весенней и творческой

20.04.2023 12:35

В Челябинской области подешевели огурцы, картошка, гречка и геркулес

20.04.2023 11:42

Как будет работать городской транспорт в Челябинске и Копейске на Радоницу

20.04.2023 11:12

В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»

20.04.2023 11:10

«Остров надежды» для бездомных животных приглашает в гости – знакомиться

20.04.2023 10:56

Челябинца будут судить за попытку убийства собаки своей дочери

20.04.2023 10:13

«Грязной» деятельностью Новосмолинского карьера снова заинтересовался Александр Быстрыкин

20.04.2023 10:03

В Челябинской области ограничат движение на М-5 для проведения буровзрывных работ

20.04.2023 09:09

Челябинцев приглашают на лекцию-концерт в честь 150-летия Сергея Рахманинова

20.04.2023 09:00

В «Белом Хуторе», «Просторах» и «Привилегии» расширили каналы связи

20.04.2023 08:54

На Зигальге раньше обычного распустилась медуница

20.04.2023 08:48

В Историческом музее состоится творческая встреча со скульптором Андреем Старцевым

20.04.2023 08:40

При челябинском заводе откроют исправительный центр для осужденных к принудительным работам

19.04.2023 22:32

В четверг в Челябинской области тепло и дождливо

19.04.2023 20:54

Челябинские хирурги спасли жизнь 11-ти месячной девочке 

19.04.2023 20:46

На целевые гранты от РМК уже реализовано более 60 проектов

19.04.2023 18:38

«Поезд знаний» на станции Бакал посетили более 160 школьников

19.04.2023 18:11

Матвиенко поддержала предложение наставника из Челябинска

19.04.2023 18:07

Коркинские студентки приняли участие во всероссийской акции «Помним и рассказываем»