Академия Ларисы Долиной присматривает в Челябинске будущих звезд вокала

Очный тур конкурса на поступление в Академию Ларисы Долиной проходит сегодня в Детской филармонии Челябинска. Заочное прослушивание, состоявшееся месяцем раньше, привлекло так много юных южноуральцев, что новый отборочный этап будет длиться два дня - седьмого и восьмого февраля.

«Участникам предстоит выступить перед опытными наставниками Музыкальной академии Ларисы Долиной: Юлией Шегай, Сергеем Архиповым, Ангелиной Долиной и Владой Муравьевой», – рассказала пресс-секретарь Челябинской государственной филармонии София Дегтярева.

Лучшие исполнители примут участие в обучающем мастер-классе, а еще смогут выступить на одной сцене с президентом академии, народной артисткой России Ларисой Долиной в Гала-концерте.

Он состоится 28 марта в Детской филармонии. Он состоится 28 марта в Детской филармонии. Организаторы проекта рассчитывают таким образом привлечь на большую сцену новое поколение талантливых музыкантов.