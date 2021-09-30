Челябинская область начинает культурный обмен с Абхазией

Челябинская филармония заключила соглашение о долговременном культурном сотрудничестве с Абхазской государственной филармонией имени Раждена Гумба, подписание которого состоялось в Сухуми.

Партнерство предполагает совместные концертные программы с участием творческих коллективов и солистов обеих стран, а также взаимные гастрольные визиты.

В церемонии подписания соглашения приняли участие руководители культурных ведомств - директор Абхазской государственной филармонии Руслан Хаджимба и генеральный директор Челябинской филармонии Алексей Пелымский.

«Абхазию и Россию связывают крепкие узы, основанные на многовековой дружбе, поэтому для меня особенно значимо подписание соглашения между двумя настолько близкими культурными институтами», - отметил Руслан Хаджимба.

Он напомним, что солистки Абхазской филармонии, певицы Елена Анкваб и Альдона Цкуа, выступали весной этого года в Челябинске.

«Вернувшись в Абхазию, они рассказывали, что каждую минуту этой поездки чувствовали себя желанными гостями. Это выражалось во всем: как тепло их встречали и принимали зрители, насколько четко и профессионально была организованы гастроли… Такой отзыв коллег для меня - лучшая характеристика работы Челябинской филармонии. Официальное соглашение, которое подписано сегодня, позволит нам заглядывать немного дальше в наше будущее. А в нем, я уверен, нас ждет много успешных совместных проектов», - сказал Руслан Хаджимба.

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После подписания официальных документов с сольным концертом на сцене Сухумской филармонии выступил государственный ансамбль танца «Урал». Концерт был приурочен к одному из главнейших национальных праздников Абхазии - Дню Победы и Независимости, дате освобождения Абхазии от грузинских войск (война между Грузией и Абхазией началась в 1992 году с агрессии Грузии, длилась больше года и закончилась победой Абхазии, после которой она провозгласила себя независимой республикой).

Как рассказала пресс-секретарь Челябинской филармонии Александра Третьякова, в зале Сухумской филармонии собрались и просто зрители, и те, кто профессионально разбирается в танцевальном искусстве: полным составом на концерт «уральцев» пришли артисты одного из ведущих хореографических коллективов Абхазии, ансамбля танца «Кавказ».

Хореографическая зарисовка «Ямщики» с каскадами трюков, сложные танцевальные фигуры пляса уральских казаков «Бышенька», эффектные танцы народов мира (африканский, китайский) и номера из «золотого фонда» «Урала» зал принимал «на ура», после каждого танца взрываясь аплодисментами.

Перед концертом ансамбль танца «Кавказ» предоставил коллегам из «Урала» для подготовки собственную репетиционную базу, а директор «Кавказа» Арвелод Тарба не пропускал ни одной репетиции «уральцев».

«Искрометное и захватывающее зрелище! - поделился он впечатлениями после концерта. - Такая мобилизация, такая выкладка энергии! Чистота, великолепный коллектив. И ребята, и девочки очень сильно работают, что в классе, что на сцене. Работают так, что просто слов нет».

Концерт «Урала» посетил и министр культуры Абхазии Гудиса Агрба. После выступления он поднялся на сцену, чтобы поприветствовать и поблагодарить артистов, а также обсудил с руководством Челябинской филармонии курс на будущее.

Десятого октября 2021 года Гудиса Агрба вместе с государственным ансамблем танца «Кавказ» прибудет в Челябинск, чтобы принять участие в программе XI международного фестиваля национальных культур «Синегорье». Артисты «Кавказа» выступят в Сатке, Кыштыме и Челябинске, а главный балетмейстер ансамбля, народный артист республики Абхазия и заслуженный артист республик Карачаево-Черкесия и Южная Осетия Омар Тарба проведет мастер-класс для юных танцоров.

Совместные проекты Южного Урала и Абхазии продолжатся весной 2022 года: в марте солисты Челябинской филармонии вместе с абхазскими солистами исполнят духовную музыку на ежегодном фестивале, посвященном памяти павших в Отечественной войне жителей Абхазии. Летом 2022-го Челябинский камерный хор имени Валерия Михальченко ждут в Сухуме и других городах Абхазии с большим гастрольным туром.