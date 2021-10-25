Декорации к челябинскому спектаклю покорили жюри международного конкурса «Золотой Трезини»

Оформление спектакля «Ромео и Джульетта» челябинского театра оперы и балета имени Глинки отмечено в номинации «Лучший реализованный проект театральной декорации» международного архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини», который проходит в Санкт-Петербурге.

Конкурс, названный в честь первого архитектора Петербурга, был основан в 2018-м году. В нем принимают участие проектировщики, реставраторы, дизайнеры, декораторы и театральные художники со всего мира. Работы конкурсантов оценивает жюри, в составе которого работают архитекторы Даниэль Либескинд, Марио Ботта, Массимилиано Фуксас, лауреаты Притцкеровской премии Эдуарду Соуту де Моура и Тойо Ито, Рикардо Бофилл, главный дизайнер Ferrari Флавио Манцони и еще более двухсот экспертов из 32-х стран.

Балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта», премьера которого состоялась на челябинской сцене в прошлом сезоне, отметили в номинации «Лучший реализованный проект театральной декорации» - как оказалось, художник-постановщик, действительный член Российской академии художеств Дмитрий Чербаджи не зря предложил разместить на сцене сложную двухуровневую конструкцию из жестких декораций.

«Установка меняет пространство за счет передвижения стенок, также мы используем видеопроекцию. Именно сочетание разных технологий позволяет нам создавать единый условный стиль, который интересен и понятен зрителю», – отмечал ранее Дмитрий Чербаджи.

Как рассказала пресс-секретарь челябинского театра оперы и балета имени Глинки Анастасия Черкас, в этой же номинации отметили проекты таких театральных художников, как Стивен С. Кемп (США), Маркус Ольсон (Норвегия).

Что касается «Ромео и Джульетты», то следующий показ спектакля в Челябинске состоится 12-го ноября (начало в 18 часов 30 минут).