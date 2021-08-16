Для обжига скульптуры на Аркаиме ушло пять кубометров дров

В Челябинской области на Аркаиме скульптура «Четыре стихии» прошла заключительную стадию - обжиг. Теперь ее установят на территории заповедника, сообщили в пресс-службе регионального минкульта.

«Потребовалось восемь часов времени и около пяти кубометров дров, чтоб завершить работу. Сейчас фигура находится в гончарной мастерской, а на будущий сезон она будет установлена на территории заповедника, предположительно на дамбе», - рассказал мастер-гончар Станислав Курамин.

Скульптура сделана из белой глины, которой потребовалось более 110 килограммов. Мастер создавал фигуру открыто - все желающие могли наблюдать за работой.

Это вторая глиняная скульптура на Аркаиме. Первая «Богиня жизни» появилась в заповеднике в 2019 году.

Фото: пресс-служба заповедника «Аркаим»