16.08.2021
Челябинск присоединится к всероссийскому флешмобу #ЗА_танго
16.08.2021
Для обжига скульптуры на Аркаиме ушло пять кубометров дров
16.08.2021
ЧЦЗ выступил партнером Кубка минпрома Челябинской области по настольному теннису
16.08.2021
Автозавод «Урал» участвует в правительственном конкурсе
16.08.2021
Машинное зрение «следит» за экологической ситуацией на ММК
16.08.2021
ФСБ: в 1944 году Япония планировала взорвать бактериологическую бомбу
Для обжига скульптуры на Аркаиме ушло пять кубометров дров
10.08.2021
На Аркаиме двухметровую скульптуру будут сжигать восемь часов
06.08.2021
Из-за ковида отменили Крынку на Аркаиме
04.08.2021
Археологи исследуют массовое захоронение детей на Аркаиме
28.07.2021
Участник конкурса рецептов на Аркаиме поделился секретом приготовления казачьего шулюма
В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
13.08.2021
Как будет организована учеба южноуральских школьников и студентов с сентября
12.08.2021
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021
В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
11.08.2021
Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»
11.08.2021