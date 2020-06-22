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Для вас поет Варя Буренина

Культура
Сегодня, 11:08

Для вас поет Варя Буренина

 

Сегодня, 22 июня. Особый день для нашей страны – день, когда началась Великая Отечественная война.

Чтобы помнили – песню «День Победы» поет ученица лицея №102 Варя Буренина. Она учится в музыкальной школе, изучает музыкальную грамотность и любит петь.

 

Напоминаем, мы предложили профессиональным музыкантам, самодеятельным авторам исполнить для вас что-то свое, любимое. Пусть каждое утро для вас на нашем сайте начинается с музыки, а значит, с хорошего настроения. А если кто-то из вас хочет эту рубрику поддержать, добро пожаловать, присылайте свои песни, свою музыку – мы будем рады каждой мелодии, идущей от сердца.

 

 

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