18.11.2021
В Челябинске изменится схема движения транспорта на перекрестке Разина и Овчинникова
18.11.2021
Премии социальным работникам – в день рождения Миасса
18.11.2021
Сбербанк начал выдавать ипотечные кредиты для покупки залогового жилья на аукционах
18.11.2021
Сергей Мазаев выступит в Челябинской филармонии с программой «Классика без кодекса»
18.11.2021
В Челябинске в новом году построят школу олимпийского резерва по тхэквондо
18.11.2021
Копейск объявил конкурс на лучший эскизный проект въездных стел городских поселков
Главный органист Челябинска Владимир Хомяков признан «Органистом года»
26.02.2019
В Челябинском фестивале «Фрау орган» участвуют только женщины
26.09.2018
В Челябинске «Джаз на большом органе» зазвучит уже сегодня
14.09.2018
Джаз в Челябинске не имеет аналогов в мире
Введут ли QR-коды в вузах Челябинской области
18.11.2021
Перемены на Полигоне ТБО: новые мощности позволят увеличить долю переработки отходов
17.11.2021
Безопасности жителей Челябинска угрожает «черная дыра» на улице Свободы
16.11.2021
В Челябинске из-за нерабочих дней перенесли аукционы по продаже недостроев
15.11.2021
На самолете, в поезде и в общественных местах - только по QR-коду
13.11.2021