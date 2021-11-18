Главный органист Челябинска Владимир Хомяков признан «Органистом года»

Поклонники органной музыки могут поздравить ведущего органиста Челябинска Владимира Хомякова с высокой наградой. Народный артист России, органист и органный мастер Челябинской филармонии стал обладателем престижной награды «Органист года».

«Торжественная церемония вручения награды состоялась в Калининграде, - рассказала пресс-секретарь филармонии Александра Третьякова. - Премия «Органист года» учреждена год назад Фондом развития творческих инициатив при поддержке Российского музыкального союза и критико-публицистического журнала «Музыкальная жизнь». Ее цель – сохранение и развитие традиций отечественной органной исполнительской школы, укрепление профессионального сообщества и расширение аудитории слушателей».

Церемония вручения премии и органный хит-парад лауреатов прошли в одной из главных органных площадок России - Кафедральном соборе Калининграда на острове Канта.

По результатам отбора престижной премией награждены четверо музыкантов из разных городов страны. В их числе и челябинский органист Владимир Хомяков, признанный лучшим в номинации «За вклад в профессию». Награда в этой номинации присуждается органистам, которые проявили себя не только как интерпретаторы музыки, но и как популяризаторы органного искусства (учредители фестивалей, авторы книг, выпускающие диски-антологии и т.д.).

Каждый из награжденных получил приглашение на сольное выступление в филармонии одного из городов России. В частности, Владимир Хомяков выступит в Тверской академической филармонии.

Кроме того, специальными премиями отмечены еще четверо российских органистов, а также Вера Таривердиева - инициатор и арт-директор Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева, директор и художественный руководитель Кафедрального собора на острове Канта.

Награждение лауреатов и гала-концерт состоялись в рамках Всероссийской «Ночи искусств». Событие также вошло в программу XIII международного фестиваля «Шедевры мировой классики в Кафедральном соборе». В исполнении Владимира Хомякова на гала-концерте прозвучало его собственное сочинение — «Июльская импровизация». Эту музыку органист специально не записывает в нотах. Всякий раз она, как и положено импровизации, звучит по-разному, «здесь и сейчас», меняясь в зависимости от момента, возможностей инструмента, атмосферы концерта и эмоционального состояния самого исполнителя.