Ильменке – 45: история фестиваля вошла в книгу

В сквере «Семейный» в Ленинском районе города Челябинска состоялась презентация книги Натальи Денисовой «Ильменский фестиваль: от бренда региона к бренду России». Мероприятие собрало поклонников бардовской песни и простых челябинцев. Главный гость – автор и вдохновитель Ильменки Олег Митяев получил свой подарочный экземпляр.

Ильменский фестиваль – ежегодный фестиваль авторской песни, который несёт в себе большую историю и проводится на Южном Урале уже 45 лет. Из года в год в нём принимают участие порядка 40 тысяч человек, любящих бардовскую песню и романтику «костров и песен под гитару», как говорят сами организаторы

Проект «Ильменский фестиваль: от бренда региона к бренду России» получил поддержку в конкурсе 2020 года на предоставление грантов губернатора Челябинской области для физических лиц. Руководитель проекта Наталья Денисова и неравнодушные жители Челябинской области создали книгу, которая рассказывает о фестивале больше, чем знает даже самый частый гость.

«Проект мы реализовывали с февраля этого года вместе со школьниками Челябинска, Пласта, Снежинска, Озёрска, Сатки и других городов Челябинской области. И собирали материалы в библиотеках, и встречались с лауреатами и участниками фестиваля: проделана большая работа и её итог – книга объёмом в 724 страницы», – отмечает руководитель проекта Наталья Денисова.

Командой проекта, а именно активными школьниками и студентами со всего региона, проведены встречи с десятками участников фестиваля предыдущих лет, записаны сотни историй и найдены тысячи фотографий. В книгу вошли полученные в ходе проекта воспоминания, рассказы, байки организаторов, участников и гостей фестиваля, материалы прессы, интервью и газетные статьи, посвящения, поздравления, архивные документы, тексты песен и многое другое. Повествование сопровождается более 1600 иллюстрациями: фотографиями и оцифрованными слайдами, ярко передающими атмосферу события.

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Второй год подряд фестиваль проводится в безопасном эпидемиологическом формате: праздник отмечают небольшими компаниями на берегу озера, или на чьей-нибудь кухне, или даже в одиночестве с хорошей книгой в руках.

«Несмотря на то, что в этом году фестиваля не будет, я совершенно уверен в том, что он будет всегда. Эта книга, приуроченная к юбилею фестиваля – яркое подтверждение того, что благодаря той преемственности поколений, которую мы имеем, бардовская песня интересна каждому из нас и будет интересна нашим внукам и детям», – сказал генеральный директор Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала Михаил Комиссаров.

Благодаря губернаторскому гранту теперь такая книга есть и совсем скоро будет доступна в электронном формате для всех желающих. Она также станет методическим пособием для руководителей кружков авторской песни, ребят, которые интересуются развитием бардовского движения, и широкого круга читателей, которые изучают историю родного края, своей страны.