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Исторический музей готовится к «Дебаркадеру-2020»

Культура
Сегодня, 10:35
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В начале ноября в Историческом музее Челябинска стартует шестой международный фестиваль современного искусства «Дебаркадер-2020».

По своему обыкновению программа шестого «Дебаркадера» богата, насыщена и зиждется на оригинальной идее. Тематикой нынешнего фестиваля стал слоган «Время после». Каждый волен трактовать этот слоган, как ему угодно, — и это хорошо, когда есть простор для фантазии, повод для дискуссии, маневр для творческой рекогносцировки. Прошлый фестиваль прошел под девизом «Трансформация» — уловите разницу и сделайте выводы. Мы же отметим, что нас ждут такие интересные арт-проекты как выставка работ Игоря Пестова «Пестов. Любовь» из собрания «Ural Vision Gallery» (г. Екатеринбург), выставка «Иштван Орос: графика, плакаты, антропоморфозы», предоставленная Посольством Венгрии в России.

Театрализованный перфоманс «Студии-М» на музыку Рихарда Вагнера — это будет обязательно зрелищно, красочно и загадочно. И не исключено, что эта «Вагнериана» завершится огненным шоу, без которого режиссер Вадик Рябов редко когда обходится.

«Коронавирус и мы» — актуальная выставка плакатов спецпроекта Московской биеннале графического дизайна «Золотая пчела 14», которая просто обречена на успех у широкой публики. Не менее интересна театральная часть: премьера спектакля «Дебаркадер», спектакль ЦСД г. Екатеринбурга «Зулейха открывает глаза» и еще четыре интереснейшие постановки из Челябинска и Екатеринбурга. А завершит фестиваль музыкально-визуальный перфоманс НХА и Льва Гутовского

Фестиваль продлится шесть дней, насыщенных творчеством, полных открытий и откровений. Подробную информацию о фестивале читайте на сайте нашего музея в разделе «Проекты» («Дебаркадер»). 

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Культура».

 

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