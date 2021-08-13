Камерный театр первым в Челябинске открыл новый сезон

В четверг, 12 августа, камерный театр Челябинска первым в регионе открыл новый театральный сезон.

Как сообщает пресс-секретарь минкульта Виктория Олиферчук, накануне зрители посмотрели детектив «Восемь любящих женщин». Премьеру сыграли в 2017 году, с тех пор пьеса пользуется неизменным успехом у публики. В загородном доме под Рождество убит хозяин. Кто из восьми женщин пошел на преступление, зрители узнают в финале.

В августе артисты сыграют трижды: после детектива публику ждет «Рай» и судебная история с песнями и танцами «Третья голова».

«В новом сезоне нас ждет большой объем работы. Мы обсудили шесть названий. Первая премьера сезона состоится в начале сентября, это будет «Кровавая свадьба». В работу параллельно берем сразу три спектакля – это для небольшой труппы большая нагрузка. Плюс к этому в начале ноября мы проводим фестиваль «Камерата», который в этом году состоится уже в 15 раз», - рассказала о планах главный режиссер театра Виктория Мещанинова.

Первая премьера сезона намечена на 10 сентября. Зрители увидят новую совместную работу труппы театра с московским режиссером Ларисой Александровой, которая ставит «Кровавую свадьбу» по одноименной пьесе Федерико Гарсия Лорки.