13.08.2021
ФСБ прикрыла в Челябинске деятельность подпольной организации по проведению азартных игр
13.08.2021
На Шершневской плотине в Челябинске ограничили движение транспорта
13.08.2021
Камерный театр первым в Челябинске открыл новый сезон
13.08.2021
В Челябинской области 60 лучших строителей отмечены наградами ЗСО
13.08.2021
В шести городах Челябинской области установились НМУ
12.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 13 августа
Камерный театр первым в Челябинске открыл новый сезон
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021
В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
11.08.2021
Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»
11.08.2021
Власти Челябинска ответили на критику по ремонту Комсомольского проспекта
10.08.2021
Южноуральцам советуют не открывать на ночь окна и сократить пребывание на улице
09.08.2021