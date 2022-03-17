«Music Band» ищет музыкальные таланты среди молодежи Челябинской области

В Челябинской области идет прием заявок на второй региональный фестиваль молодёжного творчества музыкальных коллективов «Music Band».

Мероприятие пройдет с 22-го по 24-е апреля на базе Детской филармонии Южного Урала. Его участниками станут инструментальные, вокально-инструментальные группы, в состав которых входят молодые люди в возрасте от 16-ти до 35-ти лет.

Номинаций две: «Авторская музыка» и «Кавер-исполнители». Отметим, одновременно можно подать заявку на участие в обеих номинациях.

Как сообщают организаторы, прием заявок проходит до пятого апреля посредством заполнения гугл-формы по ссылке.

В программе запланированы семинары по авторскому праву и продвижению музыкального творчества, а также мастер-классы по импровизации на фортепиано и гитаре.

По итогам фестиваля два лучших коллектива смогут провести собственные сольные концерты на базе ОГБУК «Челябинская государственная филармония».

Проживание и питание участников - за счет организаторов.