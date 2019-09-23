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Музею под открытым небом ЧМК – четверть века
Культура
Сегодня, 11:52

Музею под открытым небом Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») исполняется 25 лет. За годы работы его экспозиция не раз пополнялась и обновлялась.

Музей под открытым небом - часть музейного комплекса ЧМК - начал работу 23 сентября 1994 года возле «Доменной» проходной комбината. На площадке представлены образцы продукции и оборудования основных цехов предприятия.

Например, среди экспонатов можно увидеть рельс длиной 80 метров и другую продукцию, изготовленную на рельсобалочном стане ЧМК, образцы проката из нержавеющей стали, разные виды кокса в контейнере из сверхпрочного стекла. Самые заметные экспонаты – это оборудование, составляющее историю металлургии: ковш электросталеплавильного цеха №2 ёмкостью 130 тонн и железнодорожная платформа с изложницами для жидкой стали, застывающей в слитках. Последнюю можно найти теперь только в музее, поскольку технология устарела и не используется.

Территория музея украшена чугунными фонарными столбами, изготовленными на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья, также входящем в Группу «Мечел». Подобные столбы установлены в олимпийском Сочи.

Музей под открытым небом является одной из достопримечательностей Металлургического района. В 2018 году цветник возле проходной признан лучшей клумбой Челябинска.

Справочно: музейный комплекс Челябинского металлургического комбината, основанный в 1968 году как «кабинет истории», на сегодня является одним из крупнейших и старейших информационно-выставочных центров металлургических предприятий России. В 2018 году Музей ЧМК удостоен Почётного знака Ассоциации сотрудников общественных музеев г. Челябинска, в 2019-м работник музея отмечен премией «Золотая лира» администрации Челябинска за вклад в развитие культуры города.

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