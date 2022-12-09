Школьные музеи Челябинска покажут свои богатства широкой публике

Школьные музеи Челябинска познакомят со своими богатствами широкую публику.

Выставка, одним из экспонатов которой является немецкий аккордеон «Артист», торжественно открылась сегодня, девятого декабря, в стенах Государственного исторического музея Южного Урала, соорганизатора проекта «Школьные музеи. Создаем историю вместе».

Как отмечают в Историческом музее, аккордеон «Артист» является редким экспонатом. Музыкальный инструмент принадлежал заслуженному учителю РФ Евгении Рудольской.

Экспозиция обещает быть интересной широкому кругу зрителей – чего здесь только нет!

Вход на выставку свободный, она работает в фойе на втором этаже западной башни музея.