Солист Челябинского театра оперы и балета стал лауреатом конкурса «Мир Музыки»

Солист Челябинского театра оперы и балета Алексей Пьянков и концертмейстер Татьяна Миркина получили высокую оценку жюри на IX Международном конкурсе «Мир Музыки».

Алексей Пьянков представил на конкурс ариозо Ленского из оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского и балладу Герцога из оперы «Риголетто» Джузеппе Верди под аккомпанемент Татьяны Миркиной.

«В итоге солист челябинского театра стал лауреатом I степени и получил приглашение принять участие в Международном фестивале «Мир Музыки. Удмуртия», который состоится в июле этого года. Татьяну Миркину жюри отметило дипломом за высокий профессионализм и концертмейстерское мастерство», - сообщает пресс-служба театра.