В Челябинске 4 апреля состоится концерт Алексея Брянцева

В Челябинске состоится концерт известного шансонье Алексея Брянцева, который пройдет во Дворце культуры Железнодорожников, 4 апреля 2023 19:00.

Песни Алексея неоднократно становились победителями хит-парадов на радио Шансон и других радиостанциях.Алексей Брянцев регулярно выступает на фестивалях «Эх, разгуляй», «Славянский базар», «Шансон года».Он исполнитель с уникальным тембром голоса — бархатным бас-баритоном — один из самых востребованных артистов российской эстрады.Его концерты проходят на одном дыхании.

Своими неподражаемыми песнями и красивым голосом он погружает слушателей в мир музыки и волшебства. На концертах Алексей исполняет новые песни, проверенные временем хиты и знаменитые дуэты. Полностью живое исполнение создает незабываемую атмосферу общения артиста со зрителем.

Отзывы зрителей из открытых источников:

-«Очень люблю творчество этого артиста. Он поет как сольно, так и в дуэте с Ириной Круг. Все песни со смыслом, не "пустые". Очень нравится песня "Ты, только ты". Если среди читателей есть те, кто сталкивался с разлукой, долгим ожиданием, то они поймут суть этой песни. Для меня ассоциации с армией, долгими годами ожидания.... Когда слушаю эту песню, сразу мысли о разлуке, тоске, одиночестве и мучительно долгом ожидании. В песне немного иной смысл, но тоже связанный с ожиданием. Или "Приходи ко мне в гости". Очень чувственная, пробирающая до слез песня. И таких песен множество, невозможно все описать, они бесподобны... Песни Алексея Брянцева можно без труда найти в сети в контакте или скачать целый сборник в интернете. Я рекомендую послушать песни этого исполнителя,вы не пожалеете. Это душевные песни СО СМЫСЛОМ. Сколько лет слушать эти песни - никогда не надоедают. Наоборот, всегда хочется включить и послушать вновь и вновь».

- «Алексей Брянцев - молодой певец 1981г.р., родом из города Воронежа. На певца Алексея Брянцева я обратила свое внимание, когда услышала, как он поет песни о любви дуэтом с Ириной Круг. По голосу его я предполагала, что он постарше будет. Мне так безумно понравился его красивый и бархатный голос, немного с хрипотцой. Мне нравится его манера исполнения и текст песен, которые он исполняет. Если бы я увидела афишу, что Алексей Брянцев приезжает в Санкт-Петербург, то обязательно сходила бы на его концерт. Думаю, я бы получила массу удовольствия!

Мои одни из самых любых песен: Алексей Брянцев исполняет один:

"Ты просто замужем" (самая-самая клевая), «Мне не хватает твоих глаз». Алексей Брянцев исполняет дуэтом с Ириной Круг: "Ты, только ты" (самая-самая клёвая), "Вернется к нам любовь",

"Я хотела написать с тобой роман", "Малыш, привет", "В сердце твоем", "Разведены мосты". В общем, тут можно многие песни перечислять. На самом деле их очень много. Бывает, что песня сначала не нравится, а когда ее еще слушаешь - то потом напеваешь себе под нос целый день! Некоторым песням уже по 2-3 года, а они мне всё равно не надоедают. Их можно слушать и слушать, независимо от того, какое у тебя настроение.»

Концерт Алексей Брянцева состоится 4 апреля 2023 года в ДК Железнодорожников ,в 19.00.