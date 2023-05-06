В челябинском Арт-сквере открылась фотовыставка «Про Героев»

В челябинском Арт-сквере на набережной реки Миасс с третьего мая - дня торжественного открытия - работает фотовыставка «Про Героев», посвященная героизму, культурному многообразию и единству народа.

Передвижная экспозиция повествует о жителях Челябинска, которым присвоено звание Герой Российской Федерации, о героях, служивших на благо Родины, в том числе отдавших жизнь за Россию.

Посетители фотовыставки могут познакомиться с историями и подвигами Героев России, которые выполняли свой долг перед Отечеством и с честью несли службу в рядах различных силовых структур Российской Федерации. Экспозиция рассказывает о героях разных национальностей, верований и убеждений, осознающих себя частью единого народа с общей исторической судьбой и будущим.

У жителей и гостей Челябинска будет возможность посетить выставку до 20 июня. После этого планируется размещение выставочных стендов в вузах Челябинска. Материалы также будут транслироваться на сайте Дома народов России.

Как отмечают в администрации Челябинска, проект имеет статус федерального значения, разработчиком выставки является «Дом народов России» при поддержке федерального агентства по делам национальностей России и национального культурного Центра «Действие».

На территории областного центра выставку проводит челябинская АНО «Мордовский национально-культурный центр «Иненармунь» - в рамках реализации социально значимого проекта «Курс патриотического воспитания молодежи «Герои России».

Социальная акция «Про Героев» успешно прошла в ряде российских городов, включая Киров, Астрахань и Сыктывкар.