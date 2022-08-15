15.08.2022
В центре Челябинска ограничено движение
15.08.2022
В Челябинской области откроют еще четыре виртуальных концертных зала
15.08.2022
Полицейские Магнитогорска задержали педофила
15.08.2022
Суточное число заболевших ковидом в Челябинской области за выходные выросло на четверть
15.08.2022
«Искорка Фонд» приглашает челябинские школы к участию в акции «Начинаем год с добра»
15.08.2022
Выпускник челябинского лицея завоевал «золото» международной Олимпиады по информатике
В Челябинской области откроют еще четыре виртуальных концертных зала
Челябинцы требуют признать незаконным неопубликованное распоряжение мэрии об изменении границ леса
12.08.2022
Замминистра здравоохранения Челябинской области отправлен в отставку
12.08.2022
В Карталинском районе введен особый противопожарный режим
11.08.2022
Литр молока в Челябинской области за год подорожал на 14 рублей
11.08.2022
История материнской любви, обернувшаяся предательством и судом
10.08.2022