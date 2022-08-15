В Челябинской области откроют еще четыре виртуальных концертных зала

В Челябинской области в рамках подпрограммы «Цифровая культура» нацпроекта «Культура» будет создано четыре виртуальных концертных зала. Таковы итоги конкурсного отбора, который проводил Департамент кинематографии и цифрового развития.

По результатам конкурса в предстоящем 2023 году виртуальные концертные залы появятся в городах Миасс, Златоуст, Касли и Катав-Ивановск. Общая сумма затрат на создание залов составит почти пять миллионов рублей. Благодаря специальным оборудованным залам и прямому подключению к центральным концертным залам России, у жителей этих южноуральских городов появится возможность фактически присутствовать на филармонических концертах.

Как отмечают в пресс-службе регионального минкульта, виртуальный концертный зал (ВКЗ) – проект, который позволяет жителям городов РФ услышать и увидеть лучшие концерты с участием российских и зарубежных звезд, а также проекты, рассчитанные на детскую аудиторию. Одна из целей проекта - расширить зрительскую и слушательскую аудиторию и привлечь к классической музыке жителей самых отдаленных уголков России.

Всего в настоящее время на территории Южного Урала действует 11 виртуальных концертных залов. Первыми в 2018 году свои двери распахнули залы в Челябинске (на базе концертного зала имени Прокофьева) и Магнитогорске (на базе концертного зала имени Чайковского).

Также филармонические концерты уже доступны к просмотру в Троицке, Снежинске, Южноуральске, Трехгорном, Сатке, Аше, Бакале и Карабаше.