В Каслях открылся новый виртуальный концертный зал

Во Дворце культуры имени И. М. Захарова города Касли (Челяблинская область) начал работу современный виртуальный концертный зал. Он стал третьим по счету виртуальным концертным пространством, открывшимся в регионе благодаря реализации нацпроекта «Культура» в этом году.

В марте 2023 года виртуальный концертный зал появился в Миассе, в детской школе искусств № 2. Затем был открыт ВКЗ в Златоусте, на базе ДШИ №3. Каслинский виртуальный концертный зал разместился в ДК имени И. М. Захарова, уточнили в пресс-службе Министерства культуры области.

Виртуальные концертные залы позволяют жителям небольших южноуральских городов услышать и увидеть лучшие концерты с участием российских и зарубежных звезд. Одна из целей проекта - расширить аудиторию и привлечь к классической музыке жителей всех уголков России.

«Афиша виртуального концертного зала на ближайший период уже готова, - говорит первый заместитель министра Ирина Анфалова-Шишкина, - она будет интересна всем категориям каслинцев: и дошкольникам, и подросткам, педагогам и учащимся обычных школ и ДШИ, есть отдельные программы для старшего поколения. Отмечу, что управление культуры района планирует получить обратную связь от жителей, чтобы понять, какие концерты, трансляции им интересны и они обязательно попадут в афишу ВКЗ».

На данный момент на территории Челябинской области работают 14 виртуальных концертных зала. В планах министерства культуры региона – открытие в 2024 году еще двух – в Катав-Ивановске и Пласте.