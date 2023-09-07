Виртуальный концертный зал открылся в Златоусте

Накануне, шестого сентября, в детской музыкальной школе №3 Златоуста (Челябинская область) состоялось открытие виртуального концертного зала.

Виртуальный концертный зал на базе детской музыкальной школы №3 стал первым в городе. В течение весны и лета в учреждении были проведены большие подготовительные работы, выполнен ремонт помещений, закуплены мебель и оборудование, необходимое для деятельности культурной площадки. Специально оборудованный зал оснащен высокопрофессиональной современной техникой, позволяющей сохранить чистоту и качество звука, создавая эффект присутствия слушателей на филармонических концертах.

Эффект присутствия в большом концертном заде смогли ощутить все участники торжественной церемонии открытия. Зрители увидели и услышали выступление Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» (дирижер и солист Питер Гут), трансляция велась из концертного зала имени Петра Ильича Чайковского.

«Всероссийский виртуальный концертный зал» — важный проект Министерства культуры Российской Федерации, который призван формировать «открытое культурное пространство». Проект объединяет огромную аудиторию всех регионов страны, к которой сегодня присоединился и Златоуст. Прежде всего, это новая форма в культурной жизни города, позволяющая в режиме реального времени смотреть и слушать симфонические оркестры и ансамбли, оперы и мюзиклы, литературно-музыкальные и художественные постановки ведущих концертных и театральных коллективов России.

Как считают в Министерстве культуры Челябинской области, проект не имеет возрастных ограничений и будет востребован златоустовцами всех поколений. В рамках просветительской работы комплект оборудования виртуального концертного зала позволит посещать концерты как в режиме онлайн, так и слушать их в записи из личного кабинета портала культура.рф или меломан.ру Московской Государственной филармонии. Кроме того, виртуальный концертный зал предоставляет возможность учреждению транслировать свои мероприятия в онлайн формате.

СПРАВКА

В 2023.г. детская музыкальная школа №3 стала участником регионального проекта «Цифровая культура» в рамках национального проекта «Культура». В прошлом году школа отметила 55-летний юбилей. Сегодня в ней обучаются 236 детей по 7 специальностям, работают 18 преподавателей. Неоднократно учреждение становилось победителем городского конкурса «Лучшее учреждение культуры». Школа гостеприимно встречает участников конкурсов и является концертной площадкой. С появлением молодых специалистов в учреждении отмечается рост творческих коллективов, ведущих активную концертную деятельность.