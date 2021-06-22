В футбол играли настоящие артисты

В Челябинске на стадионе «Центральный» вчера,21 июня, состоялось спортивное зрелище, которое вполне можно сравнить с увлекательным представлением. Тем более, что в нём участвовали артисты шести театров области – академического театра оперы и балета имени М.И.Глинки, академического театра драмы имени Н.Ю.Орлова, Камерного, Молодёжного и Нового Художественного театров (Челябинск) и театра «Вымысел» из Верхнего Уфалея. Но это было не сценическое действие, хотя очень напоминало яркое, звонкоголосое шоу. На главной арене стадиона актёры продемонстрировали мастерство и силу в турнире по мини-футболу, посвятив его закрытию театрального сезона.

Это спортивное состязание людей сцены, организованное Челябинским областным отделением СТД РФ, его молодёжной секцией, проводится уже несколько лет и стало доброй традицией, которую в прошлом году прервала пандемия. Зато в этот раз артисты-футболисты и их болельщики с удвоенным азартом отметили свой спортивный праздник. В нём состязались не только сами спортсмены, но и группы их поддержки, вооружённые пищалками, кричалками, пипидастрами и даже театральными знамёнами. Огромная арена стадиона взрывалась криками, музыкой и хоровым скандированием как при самой настоящей футбольной баталии. Впрочем, в этом турнире было всё настоящее - профессиональное судейство, жеребьёвка, реплики комментатора, с ролью которого великолепно справлялся ведущий актёр Челябинской драмы и бессменный организатор турнира Степан Арефьев. Самыми настоящими были и ситуации, которые возникают во время этой мужественной игры. Для вратаря команды Камерного театра заслуженного артиста РФ Михаила Яковлева турнир отметился не только пропущенными голами, но и разбитыми очками, а его однофамилец из Молодёжного театра нападающий Иван Яковлев за свою азартную игру наверняка отметился не одним ушибом.

- Ничего, за лето, до нового сезона всё пройдёт, - говорили, выходя с поля, артисты. - На сцене иногда и не такое бывает.

Спортивный театральный праздник получился в этот раз по-особенному увлекательным, зрелищным, ярким. Он был хорошо организован, чётко проведён, хотя и проходил одновременно на трёх площадках стадиона. Но главное, он был по-семейному добрым и доброжелательным, без малейшего проявления зависти. Наталья Сахарова, директор Верхнеуфалейского театра «Вымысел» , чья команда заняла последнее шестое место, дебютом своих артистов на спортивной арене была довольна.

– Мы всего за три тренировки подготовились к этому турниру, теперь будем всегда в нём участвовать, - сказала она.

Остаётся только посочувствовать остальным театрам области, не принявшим участие в этом спортивном состязании, - они лишили себя хорошего праздника. Тем более, что ни одна из команд не осталась без награды. Все шесть получили дипломы участников. Три из них – кубки турнира. За третье место им награждён Челябинский театр оперы и балета. За второе – Челябинский театр драмы. А первое место академические театры уступили Молодёжному театру, который и стал чемпионом традиционного театрального турнира по мини-футболу. Помимо главного кубка, команда-победитель получила в подарок набор для барбекю. Стоит отметить, что все главные награды, подарки и мячи для турнира были предоставлены группой Компании РМК.

Но были и личные награды в разных номинациях. Их вручал юный футболист из «Зенита»» Макар, внук ведущего актёра Камерного театра заслуженного артиста РФ Виктора Нагдасёва.

«За самый быстрый гол» диплома удостоен Василий Такиуллин из Молодёжного театра; «Лучшим игроком» признан Денис Багрецов из Челябинского театра драмы; « Самый ценный игрок турнира» - это бессменный его участник Олег Хапов из Камерного театра.

Остальные места распределились следующим образом. Камерный театр занял четвёртое место, Новый Художественный театр – пятое (но в этот же день театр стал лауреатом седьмого Международного фестиваля «У Троицы» за спектакль «Светлые души»), а шестое – театр «Вымысел», чья группа поддержки была самой активной и креативной, за что была отмечена первым дипломом.

В организации и поддержке этого спортивного театрального праздника активное участие приняли министерство культуры и министерство

по физической культуре и спорту Челябинской области, а также ОГБУ Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Челябинской области.