В Магнитогорске запускают проект «Кинопритяжение»

В Магнитогорске (Челябинская область) центральная библиотека им. Б. А. Ручьева и парк «Притяжение» создали совместный проект. С середины февраля в парке начнутся показы документальных фильмов, которые посвящены истории Магнитогорска и Южного Урала, а также легендарным личностям города металлургов.

Проект «Кинопритяжение» подразумевает не только кинопоказы, но и творческие встречи жителей города с режиссерами и актерами, задействованными в фильмах. Для просмотра уже отобраны документальные фильмы, снятые Объединением городских библиотек Магнитогорска совместно с Культурным центром «Век». Первый показ состоится 16 февраля в 18.30 в фудзоне парка «Притяжение». Жителям и гостям города покажут художественно-документальный фильм «Невозможное».

Как сообщили в пресс-службе Мнистерства культуры Челябинской области, фильм «Невозможное» одержал победу в номинации «Лучший документальный фильм» на VI Феодосийском международном кинофестивале. В съёмках художественной части фильма приняли участие ведущие актёры Магнитогорского драматического театра им. А. С Пушкина. Особую ценность фильма представляет его документальная линия, которую в картине ведут десятки экспертов (учёные МГТУ имени Г. И. Носова, научные работники историко-краеведческого музея).

«Мы снимали фильм о Магнитогорске, понимая, что история города должна быть собрана компактно в рамках полутора часов, в одном фильме. Тогда есть шанс, что эта история будет доступна людям. Как ни парадоксально, но для многих горожан фильм оказался шансом познакомиться со своим родным городом», - делится впечатлениями режиссер фильма «Невозможное» Игорь Гончаров.

Помимо просмотра фильма 16 февраля любой желающий сможет пообщаться с режиссером фильма Игорем Гончаровым и узнать из первых уст о том, как проходили съемки.