В Миассе при поддержке ГРЦ Макеева состоялся концерт в поддержку военнослужащих

Во дворце культуры и творчества «Прометей» Миасса (Челябинская область) в четвертый раз прошел благотворительный патриотический концерт.

Событие состоялось благодаря поддержке руководства и профсоюзного комитета Государственного ракетного центра имени Макеева и вновь объединило миасских артистов и неравнодушных жителей города.

Зная, что собранные в рамках концерта средства пойдут на нужды военнослужащих на передовой, многие сотрудники АО «ГРЦ Макеева» не просто пришли на концерт, а воспользовались случаем и передали гуманитарную помощь, денежные средства. Кто-то объединился и приобрел билеты, которые были переданы оставшимся без попечения родителей воспитанникам Центра «Радуга»; активно участвующим в сборе благотворительной помощи школьникам.

И вновь зал очень тепло и дружно встречал талантливых артистов Миасса.

«Царила атмосфера невероятного единения. Выступления восхищали и поражали, зал радовал эмоциями. На концерте как будто собралась одна большая семья», - поделилась впечатлениями волонтер движения «ZOV Миасса» Наталья Пищулина.

Она уточнила, что на собранные средства (более ста тысяч рублей) будут закуплены и оперативно отправлены вещи, наиболее востребованные сейчас на передовой.

Цикл патриотических концертов в поддержку бойцов - еще одно направление гуманитарной помощи, которую АО «ГРЦ Макеева» организует с начала специальной военной операции по поручению руководителя предприятия академика РАН Владимира Дегтяря.