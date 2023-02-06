В мюзикле «Алиса в стране чудес» челябинцы увидят новую солистку

В воскресенье, 12 февраля, на сцене челябинского оперного театра мюзикл «Алиса в стране чудес». Впервые главную роль в спектакле исполнит солистка челябинской оперной труппы, лауреат всероссийского и международных конкурсов Татьяна Хороших.

Солистка театра считает, что нет легких жанров, в каждом свои нюансы. Дети особенно чувствуют фальшь, видят все неточности. По реакции детей можно понять все: попал ты в образ или недоработал, поэтому иногда участвовать в таких спектаклях даже сложнее. «На сцене нужно уметь переключаться и верить во все происходящее. Для артиста, который исполняет серьезные драматические партии в операх, выход в детском мюзикле – это рост, в первую очередь над собой. Это сложно, но и интересно», – поясняет Татьяна.

По словам исполнительницы, была проделана огромная работа над ролью и главное, что артистка постарается в нее вложить – это искренность.

«Не хочется, чтобы моя героиня стала просто копией всем известной Алисы, в уже привычный и знакомый образ хочется добавить свои краски. Я пытаюсь пропустить этого персонажа через себя и привнести новые эмоции. Также, помимо искренности, важно показать наивность и детскость, граничащую с мудростью», – добавила солистка.

Спектакль «Алиса в стране чудес» режиссера Василия Заржецкого вошел в репертуар театра в 2020 году. Знаменитая сказка Льюиса Кэррола на челябинской сцене превратилась в красочное шоу с яркой сценографией, зрелищными спецэффектами и запоминающейся музыкой Владимира Баскина.

Ознакомиться с датами других показов можно на сайте театра.