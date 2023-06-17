В разрушенном храме Каслей обнаружен фрагмент старинной росписи

На Южном Урале по благословлению митрополита Челябинского и Миасского Алексия пресс-служба Челябинской епархии возобновила проведение пресс-туров по городам с богатой православной историей.

В пятницу, 16 июня, журналисты побывали в Каслях, где до революции было пять храмов. Теперь же действует всего один – Вознесения Господня. Сейчас муниципалитет занят благоустройством территории рядом с домом Божиим. Она станет общественной зоной, где круглый год будут проводиться разные мероприятия. И на это недавно обратил внимание губернатор Челябинской области.

Первым местом остановки в рамках пресс-тура стал как раз храм Вознесения Господня. Объекту культурного наследия регионального значения более 170 лет. Журналистам посчастливилось увидеть уникальную святыню – плащаницу с изображением Христа Спасителя во гробе, сотканной монахинями более ста лет назад. Сейчас в храме ведутся масштабные реставрационные работы.

«В связи с тем, что в ХХ веке храм 15 лет стоял без отопления, приделу Илии Пророка, освященному в 1852 году, потребовалась капитальная реставрация. Уже ушло три фуры реставрационного раствора, привезенного из Санкт-Петербурга. Впереди – установка иконостаса», – рассказал настоятель храма протоиерей Георгий Головкин.

«В Каслях многовековая история православия усилена славной историей самого города. Это открывает нам возможности участия в федеральных программах по благоустройству. На одну из них, «Лучшие проекты городской среды», мы уже подали заявку. Проект предусматривает благоустройство всей территории, прилегающей к храму Вознесения Господня. Первые результаты будут видны уже в сентябре», – отметил глава Каслинского района Игорь Колышев.

Как рассказали в пресс-службе Челябинской епархии, вторым объектом посещения стал храм Успения Пресвятой Богородицы. Он был построен в 1777-1785 годах на средства владельца Каслинского завода Никиты Демидова и является самым старым в этих краях. К сожалению, этот храм не обошли стороной времена лихолетья. Летом 1918 года были расстреляны, а после захоронены за алтарем три местных священника. В наше время пастыри канонизированы – они являются святыми Южного Урала.

В советское время храм был обезглавлен, колокольня и восьмерик снесены, в самом здании размещались заводские производства, литейный и тарный цеха. В настоящее время храму требуются противоаварийные работы.

В пятницу, 16 июня, в храме Успения руководитель отдела по делам молодежи Челябинской епархии протоиерей Ярослав Иванов отслужил молебен священномученнику Петру Беляеву. Угодник Божий был расстрелян 17 июля 1918 года. В Богослужении приняла участие монахиня Феодосия (Новгородцева). Ей поручено курировать восстановление разрушенного храма.

«Мы уже проводим здесь богослужения, потому что храм живет только молитвой. Если в храме молитвы нет, он никогда не восстановится. Поэтому мы сначала молимся, и лишь потом проводим субботники. К настоящему времени здесь было уже четыре субботника. Сначала храм нужно очистить от всего лишнего, наносного», - поделилась планами матушка Феодосия (Новгородцева).

Пример такого очищения журналисты могли наблюдать во время пресс-тура. После молебна в центральном приделе храма от стены легко отошел крупный кусок штукатурки, нанесенный поверх росписей в советское время. Под штукатуркой проступил орнамент в желтых и оранжевых тонах. По оценке Ярослава Иванова, росписи отлично сохранились. Они будут восстановлены во время реставрационных работ, которые, как надеются каслинцы, скоро начнутся.