18.11.2022
В Челябинске меняют маршруты движения пятый и седьмой трамваи
18.11.2022
«Вы многое можете…» - московский критик о театре Златоуста
18.11.2022
«Зигальга» 18 ноября отмечает третий день рождения
17.11.2022
НМУ продлены в пяти городах Челябинской области, отмечены случаи превышения ПДК вредных веществ
17.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 18 ноября (18+)
17.11.2022
Ухудшение на фоне улучшения: показатели "Чистого воздуха" Челябинска прозвучали в Госдуме
«Вы многое можете…» - московский критик о театре Златоуста
28.10.2022
У Театра «Омнибус» появился особый взгляд
17.10.2022
О закулисье «Омнибуса» и его участии в движении «Белгородский ангел»
16.09.2022
Новый театральный урок «Омнибуса» в новом учебном году
09.09.2022
Благотворительные спектакли «Омнибуса» для воинов Чебаркульской дивизии
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022