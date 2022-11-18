«Вы многое можете…» - московский критик о театре Златоуста

Златоустовский драматический театр «Омнибус» (Златоуст, Челябинская область) включён в проект Союза театральных деятелей России «Командировки критиков в театры регионов России». И первой по программе этого проекта Златоуст посетила столичный театральный критик Елена Викторовна Глебова.

В течение недели ей предстояло посмотреть девять спектаклей: «Иоанн Златоуст» К. Скворцова, «Пять вечеров» А. Володина, «Ревизор» Н.В. Гоголя, «На большой дороге» А.П. Чехова, «Предложение» А.П. Чехова, «Лес» А.Н. Островского, «Старший сын. Встречи в предместье» А. Вампилова, «Принцесса и свинопас» Г.-Х. Андерсена, «Квадратура круга» В. Катаева.

Неделя творческого общения театроведа с коллективом была предельно насыщенна. Помимо ежедневных просмотров спектаклей Елена Глебова присутствовала и на обычных плановых репетициях.

Впечатления критика о спектаклях, их подробный анализ и итоговая оценка творческого состояния театра прозвучали на сборе труппы. Елена Викторовна отметила, что в репертуаре «Омнибуса» много классических произведений. «Ваш театр работает с высокой драматургией, - сказала она. – К классике вы относитесь уважительно, подходите бережно, трепетно».

При разборе спектаклей, подробно останавливаясь на актерских работах, отметила: «В театре сильная яркая труппа, интересная, интеллектуальная. У вас есть общее дело. Никто из вас не потянул одеяло на себя ни в одном спектакле. Увидела, какие вы разные. Вы многое можете».

Порадовала гостью и чуткая зрительская аудитория, особенно молодежь: «Молодую публику привлечь очень сложно. Вам успешно удаётся вовлечь в магию театра молодых и юных зрителей. И здесь видна огромная работа театра, его руководства, каждого из вас…».

Познакомилась Елена Викторовна и с проектами театра по воспитанию юного зрителя, с его знаменитыми театральными уроками. Высоко оценив художественный уровень спектаклей «Омнибуса», его многогранную работу по воспитанию и привлечению зрителей к сценическому искусству, московский критик выразила пожелание увидеть театр Златоуста на фестивалях и поблагодарила за интересное творческое общение.