Жителей Челябинска приглашают к знакомству с «Поэзией графики» Дмитрия Фехнера

В челябинском парке культуры и отдыха имени Гагарина завтра, 22-го февраля, открывается новая экспозиция – «Поэзия графики», посвященная 125-летию со дня рождения старейшего художника, одного из основателей Союза художников региона Дмитрия Фехнера.

Выставка подготовлена Объединенным государственным архивом Челябинской области, в ней представлены работы художника разных лет. Не случайно создатели экспозиции дали ей название «Поэзия графики» - более всего Дмитрий Федорович тяготел к такому виду изобразительного творчества, как графика, линогравюра, хотя и был разноплановым художником.

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На линогравюрах Фехнера природа, городской ландшафт, даже промышленные пейзажи (к примеру, магнитогорская домна) предстают как целые лирические поэмы. Для него Челябинск, в котором он силой обстоятельств оказался в 1920 году, стал родным городом, и художник старался воспеть его своим творчеством. Он отразил в работах облик современного ему Челябинска - улочки, парки, памятные места, крупные промышленные предприятия. Работы Дмитрия Фехнера дают возможность увидеть город таким, каким его сегодняшнее поколение уже не представляет.

«Вот цветная линогравюра заснеженного центра города с узнаваемым зданием бывшего драмтеатра. Или фонтан в сквере на площади Революции, под струи которого хочется подставить руки. Или сталевар у огненной печи. Или лесная дорожка, бегущая среди елей… Каждая гравюра – реалистически правдивое, но и романтическое изображение», - отмечают в областном архиве.

На картинах Фехнера - виды многих южноуральских городов и природные достопримечательности: художник много путешествовал пешком или сплавлялся на плоту по рекам Челябинской области, снимая на фотокамеру или зарисовывая карандашом прекрасную природу нашего региона.

Выставка дополнена фотографиями Дмитрия Федоровича Фехнера и его семьи.