21.02.2022
Челябинская область предлагает свои поправки в закон о реформе местной власти
21.02.2022
Несколько сотен влюбленных пар Южного Урала узаконят свои отношения в самую красивую дату февраля
21.02.2022
Кредитный портфель ВТБ на Южном Урале превысил 150 миллиардов рублей
21.02.2022
Жителей Челябинска приглашают к знакомству с «Поэзией графики» Дмитрия Фехнера
21.02.2022
По факту расстрела собаки в Нагайбакском районе возбуждено уголовное дело
21.02.2022
Челябинский театр оперы и балета готовится к премьере оперы «Аида»
Жителей Челябинска приглашают к знакомству с «Поэзией графики» Дмитрия Фехнера
Силовики задержали замминистра здравоохранения Челябинской области
18.02.2022
Позитивно и вдохновляюще: Глава Курчатовского района провел праздничный прием для защитников Отечества
18.02.2022
На Цвиллинга второе ДТП за неделю: пора демонтировать бордюры?
17.02.2022
Ремонт центральной трибуны памятника Ленину на главной площади Челябинска запланирован на май
17.02.2022
Это дно, товарищи: вбухивают миллионы, но челябинский Ленин все еще трещит по швам
16.02.2022