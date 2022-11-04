Афиша мероприятий на пятое и шестое ноября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам афишу мероприятий на пятое и шестое ноября.

В Златоусте состоится III-й этап открытого Кубка Челябинской области по автомодельному спорту в классах радиоуправляемых моделей. Участникам предстоит проверить свои болиды на прочность сразу в нескольких классах моделей (Златоуст, СК «Локомотив», ул. Румянцева, 5).

5 ноября

Театр «Манекен» (Челябинск, ул. Пушкина, 64).

В 12 часов - «Конёк-Горбунок» П. Ершов (6+).

В 18 часов - «Долгое счастливое Рождество» Т. Уайлдер (12+).

Новый художественный театр (пр. Ленина, 19).

В 18 часов – «Женская гримерка» Закулисная комедия (16+).

Челябинский театр современного танца (ул. Новороссийская, 63).

В 11, 13 и 15 часов - «Как Дима в театр ходил», иммерсивный спектакль (6+).

Кинотеатр им. А. С. Пушкина (ул. Пушкина, 64).

В 14 часов 30 минут - «Велга». Фильм по мотивам повести Ивана Бунина.

В 16 часов 10 минут - TheatreHD Globe: Макбет.

В 18 часов 50 минут - «Ностальгия».

6 ноября

Новый художественный театр (пр. Ленина, 19).

В 12 часов - «Айболит VS Бармалей» по мотивам сказки К. Чуковского (0+).

Театр «Манекен» (ул. Пушкина, 64).

В 18 часов - «Марлен» В. Филонов (16+).

Кинотеатр им. А. С. Пушкина (ул. Пушкина, 64).

В 15 часов - «Страсти по Андрею».

В 18 часов 40 минут - «Ностальгия».

Встречи в библиотеках

ДЛЯ СПРАВКИ

5 ноября 2022 года в православном календаре – Димитриевская родительская суббота.

5 ноября 2022 года – Всемирный день мужчин.

5 ноября - День военного разведчика.

5 ноября - Всемирный день распространения информации о проблеме цунами.

5 ноября в народном календаре День Якова. В этот день отмечается память одного из апостолов от семидесяти - Иакова Младшего, прозванного «братом Господним».

5 ноября 1929 года в Москве открылся первый в СССР планетарий.

5 ноября 1967 года сдали в эксплуатацию телецентр в Останкино.

6 ноября - Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.

6 ноября - Международный день памяти животных, погибших от рук человека.

6 ноября в православном календаре - Празднование в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

6 ноября в народном календаре - Скорбящая Божья Мать, Светец.

6 ноября 1930 года вступил в строй Московский автосборочный завод имени КИМ (впоследствии АЗЛК, ОАО «Москвич»).

6 ноября 1991 года Указом Президента Ельцина прекращена деятельность КПСС и КП РСФСР.