Александр Егоров назвал ремонт Комсомольского проспекта «достаточно хорошим проектом», но высказал ряд пожеланий

Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров считает, что отремонтированному в этом году Комсомольскому проспекту нужен физический разделитель посередине проезжей части.

Свою точку зрения по данному он озвучил сегодня, 14-го октября, в ходе онлайн-брифинга.

«Физический разделитель необходим, потому что на таких магистральных улицах городского значения встречные потоки должны быть, конечно же, разведены, чтобы машины не вылетали на встречку, чтобы была обеспечена безопасность автомобилистов и вообще всех пользователей улицы», - отметил Александр Егоров.

Напомним, преображение Комсомольского проспекта, ремонт которого проводился в 2021-м году по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пришелся по душе далеко не всем – изначально итоги реализации проекта вызвали шквал критики у населения. Сейчас страсти по Комсомольскому поутихли, а Александр Егоров вообще считает проект «достаточно хорошим». Однако у него самого и у его коллег из министерства все же были замечания – по велополосам, велопереездам, «обрывам» велополос.

«Комитет дорожного хозяйства Челябинска, как мне кажется, должен все это доработать. Они все наши замечания услышали. В будущем во всех новых проектах мы, конечно, будем использовать по выделенкам чуть более современные решения, которые обеспечат полноценный приоритет на дороге общественному транспорту», - сказал Александр Егоров.

Также замминистра попросил недовольных дождаться нанесения дорожной разметки в виде буквы «А», доустановки всех знаков и установки камер видеонаблюдения (до конца текущего года на отремонтированном участке Комсомольского планируется установить дюжину камер).

«Система выписывания штрафов должна пройти апробацию, так как сейчас происходят изменения в реестре. Потом камеры заработают. Когда это произойдет, когда будут доустановлены все недостающие знаки, когда будет полностью нанесена разметка, нужно будет подождать еще пару месяцев, чтобы люди привыкли ко всем изменениям, и уже тогда можно будет подводить итоги», - подчеркнул Александр Егоров.

Пока же, по мнению заместителя министра, оценивать ремонт Комсомольского проспекта рано.

«В целом преобразование улицы достаточно серьезное, однако это не комплексная реконструкция, а просто ремонт, потому что категория улицы не менялась. Полноценный проект реконструкции должен разрабатываться тогда, когда меняется категория улицы. В данном случае таких изменений не было. Были незначительные, локальные изменения, не подпадающие под определение реконструкции. Я надеюсь, что в перспективе преобразование будет более комплексным. Другие города уже проводят комплексную реконструкцию дорожных объектов, когда реально меняются границы проезжей части, число полос. В Москве, например, уже пять лет реализуется программа «Моя улица»», - отметил Александр Егоров.