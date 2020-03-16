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Александр Кузнецов ответил на возмущение родителей по организации олимпиад в Челябинске

Общество
Сегодня, 12:08
Автор: 
Любовь Юрина

Родители школьников Челябинска в минувшие выходные выразили возмущение, что в период заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также сложной ситуации по коронавирусной инфекции в мире школьников собирают в одном тесном помещении для проведения олимпиад.

В частности, в субботу, 14 марта, проходила олимпиада в челябинской гимназии №1. А в воскресенье, 15 марта, в ЮУрГУ на олимпиаду приезжали школьники со всей области.

«Мы разбирались в этой ситуации. В первой гимназии действительно собрали много детей. Мы попросили Челябинск, чтобы они рассредотачивали детей при проведении городских олимпиад», - пояснил Александр Кузнецов.

Министр напомнил, что ранее учебным заведениям было рекомендовано вводить ограничения для числа участников при проведении массовых мероприятий. Это касается и олимпиад.

Напомним, в Челябинской области рекомендовано отказаться от массовых мероприятий с числом участников более 500 человек.

«Наш регион не находится в зоне эпиднеблагополучия. У нас ситуация относительно стабильная, - отмечала первый заместитель губернатора Ирина Гехт. -  Но с учетом того, что мы находимся достаточно близко от Екатеринбурга (транспортный хаб, где более высокий риск распространения инфекции), какие-то решения по массовым мероприятиям нами тоже в ближайшее время будут приняты».

Как сообщало агентство, в выходные у УрФО был подтвержден первый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Автор: 
Любовь Юрина
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