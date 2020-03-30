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Алексей Текслер призвал южноуральцев не создавать очереди при получении больничных

Общество
Сегодня, 20:12
Автор: 
Олеся Денисова

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал южноуральцев не создавать очереди при получении листков нетрудоспособности, получая больничный дистанционно.

«Крайне важно, чтобы в наших поликлиниках и больницах не скапливались люди, которым необходимы больничные листы», - отметил глава региона на брифинге 30 марта.

Алексей Текслер напомнил, вернувшиеся из-за границы жители отправляются на двухнедельную самоизоляцию. На этот период гражданам выдается больничный лист. Для оформления листка нетрудоспособности не нужно идти в поликлинику. Получить его можно в электронном виде, не выходя из дома.

«Мы выдали указания медучреждениям, чтобы по максимуму выдавать больничные на дому. Это будут делать участковые врачи, - рассказал Алексей Текслер. – Такое решение принято для того, чтобы наши граждане не приходили в поликлиники и не создавали очереди».

Кроме того, даны рекомендации перейти на электронную форму выдачи больничных и хроническим больным.

Как пояснил управляющий Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Сергей Забирко, южноуральцу, вернувшемуся из-за границы, для получения больничного в электронном виде нужно зайти на сайт ФСС в личный кабинет, заполнить заявление и приложить фото документов, подтверждающих факт возвращения из-за рубежа. Больничный будет выдан и членам семьи находящегося на карантине гражданина, которые проживают вместе с ним.

Информацию по странам, где зафиксированы случаи коронавируса, можно найти на сайте Роспотребнадзора и сайте стопкоронавирус.рф.

Первый заместитель губернатор Ирина Гехт рассказала, отправленные на карантин граждане сначала получат аванс за семь календарных дней временной нетрудоспособности (в течение одного рабочего дня с момента получения страхователем документов). За следующую неделю больничного деньги будут выплачены в течение одного календарного дня со дня его окончания.

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
больничные
Ирина Гехт
Алексей Текслер
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