Андрей Максуров: Мы не имеем право рисковать здоровьем наших новобранцев

Весенняя призывная компания Челябинской области 2021-го года пройдет под знаком защиты от коронавируса.

Таким образом, в регионе продолжится начатая весной 2020-го года реализация комплекса профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности будущих солдат российской армии.

«Мы не имеем права рисковать здоровьем наших новобранцев», - заявил сегодня, первого апреля, военный комиссар Челябинской области полковник Андрей Максуров.

По его словам, призывные пункты в муниципальных образованиях региона и областной сборный пункт «Челябинск-Южный» (под Копейском) в полном объеме обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками и дезинфицирующими средствами.

Также на всех призывных пунктах оборудованы барьерные рубежи с постами термометрии, организованы регулярные проветривание и обработка помещений.

«Сотрудники военкоматов, которые напрямую контактируют с призывниками, до начала кампании прошли вакцинацию от коронавируса или же имеют антитела. Всех призывников перед отправкой в обязательном порядке протестируют на наличие коронавируса - в армию отправят только здоровых ребят. На весь путь следования новобранцы будут в полном объеме обеспечены масками и дезинфицирующими средствами, как и их сопровождающие - так называемые покупатели. Представители воинских частей, которые будут сопровождать призывников с областного сборного пункта до пункта постоянной дислокации, также в обязательном порядке пройдут тесты на ковид», - подчеркнул Андрей Максуров.

Военком региона отметил также, что к местам службы южноуральцы будут доставляться в отдельных пассажирских вагонах. Если по небу, то только отдельными военно-транспортными или отдельными гражданскими рейсами.

«Соответственно, вероятность доступа к данным командам со стороны гражданских лиц, какое-либо общение между ними будет исключена», - сказал Андрей Максуров.

Транспортировка новобранцев на вокзал или в аэропорт из воинских частей будет осуществляться только транспортом воинских частей – ни в коем случае не общественным.

«В весеннюю призывную кампанию этого года - так же, как и в 2020-м году, - мы не допустим заноса коронавируса ни в войсковые части, ни в военные комиссариаты», - заявил военком Челябинской области.

Начальник центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата региона Андрей Сорвилов рассказал, что южноуральцы, желающие поставить прививку от коронавируса, смогут вакцинироваться во время службы, не покидая своей воинской части (если не успели сделать это до отправки в армию).

Также Андрей Сорвилов отметил, что вакцинация призывников – дело исключительно добровольное.