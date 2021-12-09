Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 10 декабря.

В 10 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Главные спортивные достижения Челябинской области в 2021 году» с министром физической культуры и спорта Челябинской области Максимом Соколовым.

В 10 часов 30 минут состоится открытие Третьего регионального молодежного форума «Законодательная инициатива». Мероприятие пройдет одновременно на трех площадках: «Экология, зоозащита и экологическая культура граждан» (Фонд «Спаси меня», Ферросплавная 79); «Экономика, бизнес и промышленность» («Территория бизнеса», ул. Российская, 110); социальная политика, культура и образование (Университетский комплекс «Сигма», Проспект Ленина 78В).

В 11 часов состоится открытие X Съезда национально-культурных объединений Южного Урала (Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 34, отель «Виктория»).

В 13 часов Ростелеком проведет онлайн консультацию для Деда Мороза о телеком-новинках. Главный волшебник обратился в компанию с просьбой поделиться информацией об IT- новинках, чтобы ему было легче отыскать «цифровые» подарки. Принимает участие официальный Дед Мороз Пермского края. Трансляция.

В 14 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Леса Челябинской области. Результаты восстановления фонда в 2021 году» с исполняющим обязанности начальника главного управления лесами Челябинской области Валерием Нигматуллиным.

В 14 часов состоится вебинар для малого и среднего бизнеса, организованный Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ). Тема: «Программное обеспечение для управления логистикой».

В 14 часов в главном зале Публичной библиотеки пройдет встреча музыкальной гостиной «Урал, Урал, твои просторы…». Мероприятие приурочено к 95-летнему юбилею уральского композитора Ивана Шутова (1926–1988). Для посещения мероприятия нужна предварительная запись по телефону: +7 (351) 266-05-18 или в отделе литературы по искусству (в часы работы библиотеки).

В 17 часов состоится вебинар для малого и среднего бизнеса, организованный Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ). Тема: «Автоматизация сервисных проектов внутри компании: ИТ, АХО, бухгалтерия, персонал».

Состоится донорская акция для студентов и сотрудников ЮУрГУ.

ДЛЯ СПРАВКИ

10 декабря – День прав человека.

10 декабря – Международный день прав животных.

10 декабря – Всемирный день футбола.

10 декабря – День создания службы связи МВД России.

10 декабря в православно календаре - Празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой «Знамение».

10 декабря в народном календаре – Знамение.

10 декабря 1698 года Петром I учреждена первая (и высшая) награда России – императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного.