Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 11 августа.

В четыре часа 30 минут утра стартует информационный тур в Ашинский район для туроператоров, экскурсоводов и СМИ Челябинской области.

Программа:

В четыре часа 20 минут - сбор группы на остановке «Алое поле».

С 10 часов 10 минут до 11 часов 40 минут - знакомство с памятником природы – горой Жукова Шишка. Пресс-подход к директору ОГУ «ООПТ» Игорю Булатову по строительству экотропы на Жукову Шишку. Подъем на гору.

В 11 часов 40 минут - посещение комнаты-музея И.В. Курчатова в Симском краеведческом музее.

В 12 часов 20 минут - трансфер в г. Миньяр (фотостоп на Никольском мосту).

В 12 часов 50 минут - посещение Миньярского историко-краеведческого музея.

В 13 часов 30 минут - трансфер в г. Аша.

В 14 часов - обзорная автобусная экскурсия по Аше, подъем на смотровую площадку на гору Липовую.

В 15 часов 30 минут - экскурсия на ПАО «Ашинский металлургический завод» в цех по производству товаров народного потребления (термосов, посуды).

В 16 часов 30 минут - экскурсия на пивоварню Ostrovica. (г. Аша, ул. Некрасова, 34)

В 17 часов 40 минут - трансфер в Челябинск.

В 10 часов в Челябинске состоится открытие муралов, посвященных Героям СВО.

Программа:

В 10 часов - открытие граффити, посвященного летчику Александру Подшивалову (Челябинск, Свердловский пр., 58).

В 12 часов – открытие мурала с изображением танкиста Константина Глушкова (Челябинск, Комсомольский пр., 9).

В 12 часов состоится круглый стол «Строительный рынок Челябинской области в 2022 году: проблемы и новые возможности» (ул. Красная, д. 4, пресс-центр КП-Челябинск).

В 13 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет церемонию вручения ведомственных наград и наград Челябинской области наиболее отличившимся работникам строительной отрасли региона (Челябинск, Цвиллинга, д. 27).

В 15 часов в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко состоится танцевальная программа для старшего поколения (Челябинск, ул. 60-летия Октября, д. 11, танцевальная веранда).

В 18 часов состоится экскурсия по благоустройству сквера возле ДК Станкомаш в Ленинском районе Челябинска. В результате благоустройства на территории появятся места для отдыха, фонтан, детские площадки и спортивная зона, выставочное пространство, дорожки для прогулок, новое освещение и озеленение. Участникам расскажут об идеях концепции и ходе работ. Регистрация (встреча у главного входа в ДК Станкомаш на Тухачевского, 3).

В 18 часов 30 минут на выставке художника-шестидесятника Вадима Шмыгина «От реальности к символу» состоится мастер-класс по фактурной картине представит особую технику живописи декоративной штукатуркой (Челябинск, площадь Революции, д. 1, музей изобразительных искусств).

Афиша событий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

11 августа в православном календаре - Рождество святителя Николая Чудотворца.

11 августа в народном календаре – Калинник.

11 августа 1337 года преподобный Сергий Радонежский основал монастырь, впоследствии ставший Троице-Сергиевой лаврой.

11 августа 1959 года в Москве открыт аэропорт «Шереметьево».