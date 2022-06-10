Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 11 и 12 июня.

11 июня, суббота

В 4 часа утра начнется второй день фестиваля свободного творчества «Свежий ветер – 2022». Он проходит в Березовом урочище под Усть-Катавом с 10 по 12 июня.

В 4 часа – встреча первых лучей солнца.

В 10 часов – утренняя зарядка.

В 10 часов 30 минут – динамическая медитация.

В 12 часов – тожественное открытие фестиваля.

В 12 часов 30 минут – работа творческих площадок, ветреные мастер-классы.

В 17 часов – конкурс мастерства и талантов.

В 20 часов – вечерний концерт.

В 22 часа – танцы на закате.

В 9 часов состоится заключительный этап Пятого Евроазиатского чемпионата по спортивному снайпингу-2022. В соревнованиях примут участие военные и гражданские снайперы со всей России (Чебаркуль, в/ч 8964, площадка 255-го общевойскового полигона «Директриса Зенитной Артиллерии»). Трансфер для представителей СМИ в восемь утра от гостиницы Малахит (Челябинск, ул. Труда, 153).

В 11 часов в рамках второго этапа театрального фестиваля «NOвый» состоится мастер-класс «Художник и современные технологии». Лектор – Нана Абдрашитова (театральный художник, режиссер, драматург, лауреат премии «Золотая Маска», Москва) (Челябинск, ул. Труда, д. 183, Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история»).

В 11 часов начнется программа выходного дня в «Саду Победы» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, 79).

В 11 часов - спортивная тренировка для всех возрастов от клуба МетроФитнес Челябинск.

В 12 часов - детская игровая программа «Школа Пиратов».

В 13 часов - шоу иллюзиониста Александра Дарка «Абракадабра».

В 13 часов 40 минут - детская дискотека.

В 11 часов в ДК Горняк города Коркино состоится II Областной фестиваль-конкурс традиционной одежды народов, населяющих Россию «В гостях у народного костюма», который проводится в рамках празднования Дня России.

С 12 до 14 часов на площадке фестиваля песочных скульптур в горсаду им. А.С. Пушкина состоится игровая программа «Королевские игры». Зрители увидят интерактивный перформанс от театра «Манекен» с участием Короля, Королевы и придворного Шута.

В 12 часов в четвертый день XXI Международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир» на Кировке состоится традиционный стрит-парад.

В 12 часов начнется праздничное шествие джазменов от барельефа Игоря Бурко до Арт-сквера на набережной реки Миасс.

В 13 часов впервые в истории фестиваля «Какой удивительный мир» в Арт-сквере проведут многочасовой концерт-марафон. Среди его участников: ансамбль «Уральский диксиленд», биг-бэнд «Башкортостан», модные молодёжные группы VG Collective и Jazz Brassers, солисты и коллективы Детской джазовой студии «Baby-Jazz», Эстрадно-джазовый оркестр Детской филармонии Южного Урала под управлением Антона Бугаева.

В 20 часов 30 минут - «Уральский диксиленд» даст концерт «Уютный вечер джаза» на открытой летней эстраде Государственного исторического музея.

В 12 часов в Березовом урочище под Усть-Катавом впервые пройдет открытый фестиваль свободного творчества «Свежий ветер – 2022».

Программа:

В 12 часов – торжественная церемония открытия фестиваля «Свежий ветер- 2022»;

В 12 часов 30 минут – работа творческих площадок фестиваля;

В 15 часов – окрыляющая «Sport –эстафета»;

В 17 часов – конкурс мастерства и талантов - «Свободное дыхание» - главная сцена фестиваля;

В 20 часов – Вечерний концерт - «Полет счастья» - с участием коллективов из Усть-Катава, Уфы, Юрюзани, Трехгорного, Миасса;

В 22 часа – танцы на закате «Вне времени» - главная сцена фестиваля.

В 12 часов состоится интерактивное театрализованное шоу: игровая программа, челендж, танцевальные батлы за звание лучшего танцора, угадай мелодию, викторина (ул. Пионерская, 2А, ДК «Сосновка»).

В 12 часов на одной сцене с уникальной совместной программой под названием «Поет мой край сосновский» выступят Государственный русский народный оркестр «Малахит» и лучшие хоры и вокальные коллективы Сосновского района (п. Полетаево, ул. Полетаевская, 48).

В 14 часов в Челябинском музее изобразительных искусств в рамках выставки «Хронология чувств» искусствовед и парфюмерный коллекционер Галия Малоушкина проведет лекцию по истории производства советской парфюмерии (Челябинск, площадь Революции, 1, зал имени архитектора Е.В. Александрова Музея изобразительных искусств).

В 15 часов в рамках второго этапа театрального фестиваля «NOвый» состоится мастер-класс «Инсценировка для режиссера». Лектор – Мария Контарович (драматург, писатель, режиссер, Екатеринбург) (Челябинск, ул. Труда, д. 183, Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история»).

В 18 часов в рамках второго этапа театрального фестиваля «NOвый» состоится мастер-класс «Современный актер и его техника». Лектор – Игорь Бармасов (Челябинск) (Челябинск, ул. Труда, д. 183, Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история»).

В 18 часов состоится интерактивное театрализованное шоу: игровая программа, челендж, танцевальные батлы за звание лучшего танцора, угадай мелодию, викторина (ул. Челябинская, 7, ДК «Новосинеглазово»).

В 22 часа в летнем театре ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина Челябинска можно будет посмотреть фильм «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». Вход свободный. На случай пасмурной или ветренной погоды - запаситесь зонтиком и пледом.

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

12 июня, воскресенье

АФИША празднования Дня России в Челябинской области

В 4 часа утра начнется третий день фестиваля свободного творчества «Свежий ветер – 2022». Он проходит в Березовом урочище под Усть-Катавом с 10 по 12 июня.

В 4 часа – встреча первых лучей солнца.

В 10 часов – утренняя зарядка.

В 10 часов 30 минут – динамическая медитация.

В 12 часов – арт-перфоманс «Полетаем», массовый запуск воздушных змеев.

В 12 часов – работа творческих площадок, ветреные мастер-классы.

В 16 часов – церемония закрытия фестиваля.

В 9 часов в Челябинске состоится конкурс «Мастера гостеприимства» (Челябинск, ул. Труда, 179 Radisson Blu Hotel).

Программа:

С 7 часов 30 минут до 8 часов 30 минут - зарядка-пробежка с флагами в День России. Ее проведет участник Паралимпиады в Токио, многократный чемпион России по легкой атлетике Александр Ширин. Начало пробежки от Сада камней, дистанция – 1,5 километра.

В 9 часов - установочный брифинг для представителей СМИ (пресс-центр).

В 10 часов - сбор участников, общение с конкурсантами, в том числе девятью участниками от Челябинской области.

В 10 часов 30 минут - торжественное открытие конкурса.

В 10 часов 45 минут - пресс-подход. После этого начинается аудит конкурсантов.

С 21 до 22 часов - массовое катание на коньках вместе с талисманом ХК «Трактор» (Центр олимпийской подготовки по шорт-треку)

В 10 часов 30 минут губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в церемонии открытия первого полуфинала направления «Менеджеры индустрии гостеприимства» третьего сезона конкурса «Мастера гостеприимства».

В 11 часов в городском саду им. А. С. Пушкина в Челябинске состоится бесплатный мастер-класс по росписи имбирных пряников. Дети самостоятельно распишут пряник, упакуют его в красивую коробочку и заберут с собой.

В 12 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручит паспорта юным гражданам Челябинской области, достигшим 14-летнего возраста, также в церемонии вручения примет участие начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области Светлана Селиверстова (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, правительство области, зал приемов).

В 12 часов на главной сцене ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина состоится открытие «Фестиваля русского фольклора и культуры», с приветственным словом выступит Глава города Наталья Котова.

С 12 до 14 часов на фестивале песочной скульптуры в горсаду им. А.С. Пушкина посетители смогут увидеть фокусы артиста оригинального жанра, шоу гигантских мыльных пузырей, а также принять участие в мастер-классе.

В 12 часов в рамках второго этапа театрального фестиваля «NOвый» состоится мастер-класс «Инсценировка для режиссера». Лектор – Мария Контарович (драматург, писатель, режиссер, Екатеринбург) (Челябинск, ул. Труда, д. 183, Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история»).

В 12 часов в Миньяре состоится районный татаро-башкирский национальный праздник «Сабантуй» (стадион «Труд»).

В 12 часов в Кыштыме состоится XXVI Областной фестиваль «Русский хоровод 2022». Южноуральцев ждут на площадке уральского природного заповедника горы Сугомак вблизи Сугомакской пещеры и родника «Марьины слезы».

В программе: выступление гостевых коллективов, почетных гостей, творческих коллективов Челябинской области; торговая ярмарка, ярмарка мастеров прикладного творчества (мастер-классы); ярмарка «Сытные ряды»; игровая площадка «Старинные русские забавы и игрища»; площадка «Кыштымское подворье»

В 13 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетит Сосновский район село Долгодеревенское, где примет участие в церемонии открытия спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп». Затем глава региона ознакомится с текущим этапом строительства спортивно-тренировочного центра по современному пятиборью на базе конноспортивного комплекса «Рифей» (отъезд в 12 часов 20 минут от ул. Цвиллинга, 27).

В 15 часов состоится праздничный концерт, посвященный Дню России (пл. Ярославского, 1, Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки).

В 17 часов в рамках второго этапа театрального фестиваля «NOвый» состоится

иммерсивный спектакль «Матреша» (16+) (Челябинск, ул. Свободы, 2, корпус 10, Театральное пространство Свободы).

В Березовом урочище под Усть-Катавом впервые пройдет открытый фестиваль свободного творчества «Свежий ветер – 2022».

Более 10 творческих площадок-локаций, на которых вокалисты, театралы, хореографы, фотографы, детские театры, театры мод, мастера духовных практик, мастера изобразительного и прикладного творчества смогут продемонстрировать свое мастерство. Также всех участников фестиваля ждет знакомство с иммерсивным театром, церемония любви, встреча первых лучей солнца и арт-перформанс «Полетаем» - массовый запуск воздушных змеев.

В 16 часов в Златоусте состоится общегородской Велопарад. К участию приглашаются все желающие без возрастных ограничений (площадь перед администрацией Златоустовского городского округа, ул. Таганайская, д. 1).

Программа:

С 14 до 17 часов - регистрация участников.

В 16 часов – старт профессиональных велосипедистов – групповая велогонка Bike Battle Златоуст.

С 16 до 18 часов – конкурс-соревнование юных инспекторов движения «Безопасное колесо».

В 17 часов – торжественное открытие, массовый старт (маршрут: от администрации до автошколы ДОСААФ и обратно);

В 18 часов – розыгрыш призов;

С 18 часов 30 минут до 20 часов – концертная программа.

С 9 по 14 июня 2022 года на базе загородного отеля «Аврора» (озеро Киреты, Каслинский район) проходит Открытый Чемпионат и Первенство УРФО по судомодельному спорту - соревнования радиоуправляемых моделей кораблей. Трансляция.

ДЛЯ СПРАВКИ

11 июня 2022 года - День пивовара в России (отмечается во вторую субботу июня).

11 июня 2022 года - День мебельщика в России (отмечается во вторую субботу июня).

11 июня - Общероссийский день рассеянного склероза.

11 июня 2022 года в календаре православных праздников - Троицкая родительская суббота.

11 июня в календаре католических праздников - День святого Варнавы у западных христиан.

11 июня в народном календаре - Феодосья Колосятница. В этот день Православная церковь отмечает память преподобной девы Феодосии Константинопольской.

11 июня 1648 года в Москве начался «соляной бунт».

11 июня 1858 года в Санкт-Петербурге освящен Исаакиевский собор.

11 июня 1985 года автоматическая межпланетная станция «Вега-1» достигла окрестностей Венеры.

12 июня - День России.

12 июня - Всемирный день борьбы с детским трудом.

12 июня 2022 года - День работников легкой промышленности.

12 июня 2022 года в календаре православных праздников - Троица - День Святой Троицы, Пятидесятница.

12 июня - Троица у западных христиан и у лютеран.

12 июня в народном календаре – Змеиный праздник.

12 июня 1798 года в Санкт-Петербурге учрежден институт Святой Екатерины для благородных девиц.

12 июня 1967 года осуществлен запуск ракеты со станцией «Венера-4».

12 июня 1991 года в России впервые в истории состоялись президентские выборы.