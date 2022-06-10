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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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10.06.2022

Анонсы событий и мероприятий на 11 и 12 июня
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Камерный театр приглашает челябинцев на дебют непрофессиональных артистов
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10.06.2022

Немного радио в прошедшей воде
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Общество
10.06.2022 18:09

Анонсы событий и мероприятий на 11 и 12 июня

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 11 и 12 июня.

11 июня, суббота

В 4 часа утра начнется второй день фестиваля свободного творчества «Свежий ветер – 2022». Он проходит в Березовом урочище под Усть-Катавом с 10 по 12 июня.

В 4 часа – встреча первых лучей солнца.

В 10 часов – утренняя зарядка.

В 10 часов 30 минут – динамическая медитация.

В 12 часов – тожественное открытие фестиваля.

В 12 часов 30 минут – работа творческих площадок, ветреные мастер-классы.

В 17 часов – конкурс мастерства и талантов.

В 20 часов – вечерний концерт.

В 22 часа – танцы на закате.

В 9 часов состоится заключительный этап Пятого Евроазиатского чемпионата по спортивному снайпингу-2022. В соревнованиях примут участие военные и гражданские снайперы со всей России (Чебаркуль, в/ч 8964, площадка 255-го общевойскового полигона «Директриса Зенитной Артиллерии»). Трансфер для представителей СМИ в восемь утра от гостиницы Малахит (Челябинск, ул. Труда, 153).

В 11 часов в рамках второго этапа театрального фестиваля «NOвый» состоится мастер-класс «Художник и современные технологии». Лектор – Нана Абдрашитова (театральный художник, режиссер, драматург, лауреат премии «Золотая Маска», Москва) (Челябинск, ул. Труда, д. 183, Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история»).

В 11 часов начнется программа выходного дня в «Саду Победы» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, 79).

В 11 часов - спортивная тренировка для всех возрастов от клуба МетроФитнес Челябинск.

В 12 часов - детская игровая программа «Школа Пиратов».

В 13 часов - шоу иллюзиониста Александра Дарка «Абракадабра».

В 13 часов 40 минут - детская дискотека.

В 11 часов в ДК Горняк города Коркино состоится II Областной фестиваль-конкурс традиционной одежды народов, населяющих Россию «В гостях у народного костюма», который проводится в рамках празднования Дня России.

С 12 до 14 часов на площадке фестиваля песочных скульптур в горсаду им. А.С. Пушкина состоится игровая программа «Королевские игры». Зрители увидят интерактивный перформанс от театра «Манекен» с участием Короля, Королевы и придворного Шута.

В 12 часов в четвертый день XXI Международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир» на Кировке состоится традиционный стрит-парад.

В 12 часов начнется праздничное шествие джазменов от барельефа Игоря Бурко до Арт-сквера на набережной реки Миасс.

В 13 часов впервые в истории фестиваля «Какой удивительный мир» в Арт-сквере проведут многочасовой концерт-марафон. Среди его участников: ансамбль «Уральский диксиленд», биг-бэнд «Башкортостан», модные молодёжные группы VG Collective и Jazz Brassers, солисты и коллективы Детской джазовой студии «Baby-Jazz», Эстрадно-джазовый оркестр Детской филармонии Южного Урала под управлением Антона Бугаева.

В 20 часов 30 минут - «Уральский диксиленд» даст концерт «Уютный вечер джаза» на открытой летней эстраде Государственного исторического музея.

В 12 часов в Березовом урочище под Усть-Катавом впервые пройдет открытый фестиваль свободного творчества «Свежий ветер – 2022».

Программа:

В 12 часов – торжественная церемония открытия фестиваля «Свежий ветер- 2022»;

В 12 часов 30 минут – работа творческих площадок фестиваля;

В 15 часов – окрыляющая «Sport –эстафета»;

В 17 часов – конкурс мастерства и талантов - «Свободное дыхание» - главная сцена фестиваля;

В 20 часов – Вечерний концерт - «Полет счастья» - с участием коллективов из   Усть-Катава, Уфы, Юрюзани, Трехгорного, Миасса;

В 22 часа – танцы на закате «Вне времени» - главная сцена фестиваля.

В 12 часов состоится интерактивное театрализованное шоу: игровая программа, челендж, танцевальные батлы за звание лучшего танцора, угадай мелодию, викторина (ул. Пионерская, 2А, ДК «Сосновка»).

В 12 часов на одной сцене с уникальной совместной программой под названием «Поет мой край сосновский» выступят Государственный русский народный оркестр «Малахит» и лучшие хоры и вокальные коллективы Сосновского района (п. Полетаево, ул. Полетаевская, 48).

В 14 часов в Челябинском музее изобразительных искусств в рамках выставки «Хронология чувств» искусствовед и парфюмерный коллекционер Галия Малоушкина проведет лекцию по истории производства советской парфюмерии (Челябинск, площадь Революции, 1, зал имени архитектора Е.В. Александрова Музея изобразительных искусств).

В 15 часов в рамках второго этапа театрального фестиваля «NOвый» состоится мастер-класс «Инсценировка для режиссера». Лектор – Мария Контарович (драматург, писатель, режиссер, Екатеринбург) (Челябинск, ул. Труда, д. 183, Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история»).

В 18 часов в рамках второго этапа театрального фестиваля «NOвый» состоится мастер-класс «Современный актер и его техника». Лектор – Игорь Бармасов (Челябинск) (Челябинск, ул. Труда, д. 183, Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история»).

В 18 часов состоится интерактивное театрализованное шоу: игровая программа, челендж, танцевальные батлы за звание лучшего танцора, угадай мелодию, викторина (ул. Челябинская, 7, ДК «Новосинеглазово»).

В 22 часа в летнем театре ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина Челябинска можно будет посмотреть фильм «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». Вход свободный. На случай пасмурной или ветренной погоды - запаситесь зонтиком и пледом.

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

12 июня, воскресенье

АФИША празднования Дня России в Челябинской области

В 4 часа утра начнется третий день фестиваля свободного творчества «Свежий ветер – 2022». Он проходит в Березовом урочище под Усть-Катавом с 10 по 12 июня.

В 4 часа – встреча первых лучей солнца.

В 10 часов – утренняя зарядка.

В 10 часов 30 минут – динамическая медитация.

В 12 часов – арт-перфоманс «Полетаем», массовый запуск воздушных змеев.

В 12 часов – работа творческих площадок, ветреные мастер-классы.

В 16 часов – церемония закрытия фестиваля.

В 9 часов в Челябинске состоится конкурс «Мастера гостеприимства» (Челябинск, ул. Труда, 179 Radisson Blu Hotel).

Программа:

С 7 часов 30 минут до 8 часов 30 минут - зарядка-пробежка с флагами в День России. Ее проведет участник Паралимпиады в Токио, многократный чемпион России по легкой атлетике Александр Ширин. Начало пробежки от Сада камней, дистанция – 1,5 километра.

В 9 часов - установочный брифинг для представителей СМИ (пресс-центр).

В 10 часов - сбор участников, общение с конкурсантами, в том числе девятью участниками от Челябинской области.

В 10 часов 30 минут - торжественное открытие конкурса.

В 10 часов 45 минут - пресс-подход. После этого начинается аудит конкурсантов.

С 21 до 22 часов - массовое катание на коньках вместе с талисманом ХК «Трактор» (Центр олимпийской подготовки по шорт-треку)

В 10 часов 30 минут губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в церемонии открытия первого полуфинала направления «Менеджеры индустрии гостеприимства» третьего сезона конкурса «Мастера гостеприимства».

В 11 часов в городском саду им. А. С. Пушкина в Челябинске состоится бесплатный мастер-класс по росписи имбирных пряников. Дети самостоятельно распишут пряник, упакуют его в красивую коробочку и заберут с собой.

В 12 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручит паспорта юным гражданам Челябинской области, достигшим 14-летнего возраста, также в церемонии вручения примет участие начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области Светлана Селиверстова (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, правительство области, зал приемов).

В 12 часов на главной сцене ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина состоится открытие «Фестиваля русского фольклора и культуры», с приветственным словом выступит Глава города Наталья Котова.

С 12 до 14 часов на фестивале песочной скульптуры в горсаду им. А.С. Пушкина посетители смогут увидеть фокусы артиста оригинального жанра, шоу гигантских мыльных пузырей, а также принять участие в мастер-классе.
В 12 часов в рамках второго этапа театрального фестиваля «NOвый» состоится мастер-класс «Инсценировка для режиссера». Лектор – Мария Контарович (драматург, писатель, режиссер, Екатеринбург) (Челябинск, ул. Труда, д. 183, Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история»).

В 12 часов в Миньяре состоится районный татаро-башкирский национальный праздник «Сабантуй» (стадион «Труд»).

В 12 часов в Кыштыме состоится XXVI Областной фестиваль «Русский хоровод 2022». Южноуральцев ждут на площадке уральского природного заповедника горы Сугомак вблизи Сугомакской пещеры и родника «Марьины слезы».

В программе: выступление гостевых коллективов, почетных гостей, творческих коллективов Челябинской области; торговая ярмарка, ярмарка мастеров прикладного творчества (мастер-классы); ярмарка «Сытные ряды»; игровая площадка «Старинные русские забавы и игрища»; площадка «Кыштымское подворье»

В 13 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетит Сосновский район село Долгодеревенское, где примет участие в церемонии открытия спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп». Затем глава региона ознакомится с текущим этапом строительства спортивно-тренировочного центра по современному пятиборью на базе конноспортивного комплекса «Рифей» (отъезд в 12 часов 20 минут от ул. Цвиллинга, 27).

В 15 часов состоится праздничный концерт, посвященный Дню России (пл. Ярославского, 1, Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки).

В 17 часов в рамках второго этапа театрального фестиваля «NOвый» состоится

иммерсивный спектакль «Матреша» (16+) (Челябинск, ул. Свободы, 2, корпус 10, Театральное пространство Свободы).

В Березовом урочище под Усть-Катавом впервые пройдет открытый фестиваль свободного творчества «Свежий ветер – 2022».

Более 10 творческих площадок-локаций, на которых вокалисты, театралы, хореографы, фотографы, детские театры, театры мод, мастера духовных практик, мастера изобразительного и прикладного творчества смогут продемонстрировать свое мастерство. Также всех участников фестиваля ждет знакомство с иммерсивным театром, церемония любви, встреча первых лучей солнца и арт-перформанс «Полетаем» - массовый запуск воздушных змеев.

В 16 часов в Златоусте состоится общегородской Велопарад. К участию приглашаются все желающие без возрастных ограничений (площадь перед администрацией Златоустовского городского округа, ул. Таганайская, д. 1).

Программа:

С 14 до 17 часов - регистрация участников.

В 16 часов – старт профессиональных велосипедистов – групповая велогонка Bike Battle Златоуст.

С 16 до 18 часов – конкурс-соревнование юных инспекторов движения «Безопасное колесо».

В 17 часов – торжественное открытие, массовый старт (маршрут: от администрации до автошколы ДОСААФ и обратно);

В 18 часов – розыгрыш призов;

С 18 часов 30 минут до 20 часов – концертная программа.

С 9 по 14 июня 2022 года на базе загородного отеля «Аврора» (озеро Киреты, Каслинский район) проходит Открытый Чемпионат и Первенство УРФО по судомодельному спорту - соревнования радиоуправляемых моделей кораблей. Трансляция.

ДЛЯ СПРАВКИ

11 июня 2022 года - День пивовара в России (отмечается во вторую субботу июня).

11 июня 2022 года - День мебельщика в России (отмечается во вторую субботу июня).

11 июня - Общероссийский день рассеянного склероза.

11 июня 2022 года в календаре православных праздников - Троицкая родительская суббота.

11 июня в календаре католических праздников - День святого Варнавы у западных христиан.

11 июня в народном календаре - Феодосья Колосятница. В этот день Православная церковь отмечает память преподобной девы Феодосии Константинопольской.

11 июня 1648 года в Москве начался «соляной бунт».

11 июня 1858 года в Санкт-Петербурге освящен Исаакиевский собор.

11 июня 1985 года автоматическая межпланетная станция «Вега-1» достигла окрестностей Венеры.

12 июня - День России.

12 июня - Всемирный день борьбы с детским трудом.

12 июня 2022 года - День работников легкой промышленности.

12 июня 2022 года в календаре православных праздников - Троица - День Святой Троицы, Пятидесятница.

12 июня - Троица у западных христиан и у лютеран.

12 июня в народном календаре – Змеиный праздник.

12 июня 1798 года в Санкт-Петербурге учрежден институт Святой Екатерины для благородных девиц.

12 июня 1967 года осуществлен запуск ракеты со станцией «Венера-4».

12 июня 1991 года в России впервые в истории состоялись президентские выборы.

Автор: Любовь Юрина
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10.06.2022

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Лента новостей

10.06.2022 18:21

В выходные в Челябинской области – дожди и грозы, в воскресенье температура понизится

10.06.2022 18:09

Анонсы событий и мероприятий на 11 и 12 июня

10.06.2022 17:39

ВТБ: ставки по депозитам вернутся к уровню начала года

10.06.2022 17:37

Дмитрий Певцов: «За наших солдат молимся во всех храмах»

10.06.2022 17:31

На М-5 от Чебаркуля в сторону Миасса продлили ограничения движения

10.06.2022 17:26

Камерный театр приглашает челябинцев на дебют непрофессиональных артистов

10.06.2022 17:16

«Аркаим» впервые покажет широкой публике уникальные артефакты из древности

10.06.2022 17:02

Немного радио в прошедшей воде

10.06.2022 16:53

В воскресенье на Урал придет влажный арктический воздух, добавив к дождям похолодание

10.06.2022 16:41

Молодые депутаты ЗСО посетили Еткульский район

10.06.2022 16:38

После праздничных выходных на М-5 в сторону Екатеринбурга ограничат движение транспорта

10.06.2022 16:34

На Аркаиме под звуки варгана «родится» огненная скульптура

10.06.2022 16:28

Банк России снизил ключевую ставку до 9,5%

10.06.2022 16:27

Бывший заместитель главы Челябинска оштрафован на 22 миллиона рублей

10.06.2022 16:24

Начальник челябинской полиции прибыл на место вырубки леса на Тополинке: жителей убедили убрать палатки

10.06.2022 16:04

В Еткульском районе началась реализация инициативных проектов

10.06.2022 16:00

Участок под строительство катка УралГУФК оказался за границами челябинского леса

10.06.2022 15:56

Славим тебя, Россия: справедливороссы провели пикеты в Челябинске и Копейске

10.06.2022 15:54

Александр Лазарев: Донбассу оказывает помощь вся Челябинская область, все южноуральцы

10.06.2022 15:45

В Челябинске продолжают сносить аварийные деревья

10.06.2022 15:39

Афиша празднования Дня России в Челябинской области

10.06.2022 15:14

ВТБ Лизинг: деловая активность в сегменте ж/д коммерческих перевозок начинает расти при ключевой ставке ниже 11%

10.06.2022 15:13

Три региона УрФО подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

10.06.2022 14:30

ФСБ Челябинской области выявила коррупционеров среди чиновников Верхнего Уфалея

10.06.2022 14:13

Челябинские пандусы заканчиваются лестницами

10.06.2022 13:53

Путешествие из Якутска в Москву

10.06.2022 13:42

Главк опровергает информацию о проведении оперативных мероприятий в отношении силовика из Магнитогорска

10.06.2022 13:29

Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция

10.06.2022 13:11

В Магнитогорске объявили набор в первый класс патриотической направленности

10.06.2022 13:09

После вмешательства Скокова на улице Цвиллинга водители смогут увидеть дорожные знаки

10.06.2022 12:48

Financial Times предрекает ЕС «месяцы несчастий» из-за санкций против РФ

10.06.2022 12:44

Челябинцы разбили палаточный лагерь на месте начавшейся в лесу стройки

10.06.2022 12:40

Сбербанк выдал первую IT-ипотеку в Челябинской области

10.06.2022 11:56

За сутки заболело ковидом 94 южноуральца, выздоровело 218, умер один

10.06.2022 11:52

Челябинский Миасс станет местом притяжения любителей покорять волны

10.06.2022 11:45

Американцы лицемерно сочувствуют приговорённым к расстрелу наёмникам

10.06.2022 11:37

Златоуст и Верхнеуральск получат дополнительные средства на ремонт дорог

10.06.2022 11:34

Более 300 южноуральцев сыграют свадьбы в День семьи, любви и верности

10.06.2022 11:29

Кафедральный собор Челябинска передал для Донбасса новую партию гуманитарной помощи

10.06.2022 11:15

У православных 11 июня - Троицкая вселенская родительская суббота

10.06.2022 10:41

С первого июня платежи южноуральцев за коммуналку вырастут в среднем на 3,4%

10.06.2022 10:29

В Каслях отреставрируют представляющее историческую ценность здание госпиталя

10.06.2022 10:19

Челябинские пенсионеры продолжают верить в денежную реформу

10.06.2022 10:18

Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа

10.06.2022 10:15

Акции «Внимание, переезд!» прошли в Челябинской области

10.06.2022 10:06

Южноуральцы могут поддержать бойцов ЛДНР

10.06.2022 10:02

В Челябинской области еще два выпускника удалены с ЕГЭ

10.06.2022 10:00

Простейшее оздоравливающее упражнение для ног и сердца

09.06.2022 20:48

Холдинг “Фора-синема”

09.06.2022 20:44

Южно-Уральская торгово-промышленная палата проведет бесплатный мастер-класс для предпринимателей

09.06.2022 20:37

В Новосинеглазово создадут зону отдыха на берегу водоема

09.06.2022 20:35

Легендарные хиты группы «Кино» челябинцы услышат на спектакле-концерте «Последний герой»

09.06.2022 20:26

Подземный переход у Торгового центра в Челябинске приобрел новые краски

09.06.2022 19:37

Челябинцы сетуют по поводу отмены трамвайной остановки «Горсад имени Пушкина»

09.06.2022 17:59

Анонсы событий и мероприятий на 10 июня

09.06.2022 17:31

Утвержден единый стандарт поднятия флага и исполнения гимна в школах

09.06.2022 17:28

На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы

09.06.2022 17:27

ВТБ удвоил выдачу ипотеки на загородные дома

09.06.2022 16:46

Семь общественных пространств: в Челябинске назвали объекты благоустройства 2023 года

09.06.2022 16:42

ФСБ пресекла канал незаконного сбыта оружия

09.06.2022 16:40

УВЗ продемонстрировал новейший российский танк Т-90МС

09.06.2022 16:22

ММК подтверждает свои позиции в качестве лидера российского бизнеса

09.06.2022 15:42

В пятницу в Челябинской области вновь обещают дожди и грозы

09.06.2022 15:41

Денис Моисеев: Я готов в любой момент выехать на Донбасс

09.06.2022 15:21

В Челябинской области третьи сутки подряд растет число проходящих лечение от ковида

09.06.2022 14:49

В Красноармейском районе продолжается поиск пропавших рыбаков

09.06.2022 14:28

В Мягких кинотеатрах стартует показ комедии «Молодой человек»

09.06.2022 14:27

Ашу затопило. Люди не могут выйти из домов

09.06.2022 14:24

Челябинские предприятия увеличили производительность благодаря нацпроекту

09.06.2022 14:22

Пленный из ВСУ: На нас просто забили

09.06.2022 14:12

Челябинский театр современного танца покажет свои работы на новой площадке

09.06.2022 14:09

Экс-чиновник из Челябинска назначен замруководителя администрации главы ДНР

09.06.2022 14:06

Бывшими работниками «Городской среды» Челябинска занимаются силовики

09.06.2022 13:41

На День России в Челябинске установят 8-метровый флаг

09.06.2022 13:39

Челябинский НХТ закрыт на ремонт, но не закрыт для зрителей

09.06.2022 13:08

Генпрокуратура России проверит законность вырубки челябинского леса на Тополинке

09.06.2022 12:56

Челябинские садоводы смогут добираться до своих участков с большим комфортом

09.06.2022 12:55

Текслер встретился с высокопоставленными силовиками

09.06.2022 12:37

Текслер: Там, где главы сильные, все вопросы решаются

09.06.2022 12:35

Из Челябинской области отправили очередную партию гуманитарной помощи жителям Донбасса

09.06.2022 11:56

В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках

09.06.2022 11:44

Каменный дом Федора Серебровского в центре Челябинска признан достойным включения в госреестр ОКН

09.06.2022 11:02

Челябинцы могут внести свой вклад в проект благоустройства нового сквера на ЧМЗ

09.06.2022 10:49

Экс-директор хлебокомбината Копейска, создавший ОПГ, объявлен в розыск

09.06.2022 10:34

В Челябинске СК «Стройдом» начинает большую стройку в районе Карпового пруда

09.06.2022 10:32

ММК принял участие во всероссийском саммите «Корпоративные закупки-2022»

09.06.2022 10:31

Текслер: Почему кто-то может на 100% законтрактоваться, а кто-то не может и на 30%

09.06.2022 10:29

Текслер поручил главам держать на контроле газификацию

09.06.2022 10:12

Губернаторы регионов УрФО соберутся в Челябинской области накануне длинных выходных

09.06.2022 09:41

Текслер – главам: Проследите, чтобы периоды отключения воды не превышали нормативных сроков

08.06.2022 17:55

Челябинский повар попытается стать частью «битвы» Ивлева и Агзамова

08.06.2022 17:44

«Семейное подворье» из Сосновского района получило грант минсельхоза России

08.06.2022 17:41

Челябинский облсуд оставил Байдавлета Тайбергенова под стражей

08.06.2022 17:38

Пленный украинец: Командование нас кинуло

08.06.2022 17:37

Под Кыштымом пройдет знаменитый фестиваль из Книги рекордов России

08.06.2022 17:31

В центре Челябинска на месте заброшенных гаражей создали уютное место для отдыха

08.06.2022 17:15

Анонсы событий и мероприятий на девятое июня

08.06.2022 17:11

В четверг в Челябинской области тепло, ветрено, местами дожди и грозы

08.06.2022 17:09

Экс-чиновник из Челябинска осужден за разглашение гостайны

08.06.2022 16:50

Парламентарии Челябинской области держат на контроле вопросы газификации