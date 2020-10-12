Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 13 октября.

В 8 часов 45 минут начнется пресс-тур, посвященный результатам реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура». Журналисты побывают на двух социально значимых объектах, подключенных к сети Интернет в 2019-2020 годах – ФАП в деревне Ишалино и пожарная часть в селе Брадокалмак (сбор на парковке ул. Сони Кривой, 75).

В 11 часов на платформе «Zoom» состоится онлайн пресс-конференция «Старт кампании по уплате имущественных налогов - 2020».

В 11 часов министерство экологии Челябинской области познакомит с результатами работ по очистке реки Миасс, проведенных в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» (ул. Университетская Набережная, напротив сквера Калининского района, напротив ТРК «Родник»).

Справка

13 октября - Международный день по снижению риска бедствий

13 октября в народном календаре – Михаил Соломенный.

13 октября 1827 года основана гидрографическая служба российского военного флота.