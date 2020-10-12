ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Анонсы событий и мероприятий на 13 октября

Общество
Сегодня, 17:51
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 13 октября.

В 8 часов 45 минут начнется пресс-тур, посвященный результатам реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура». Журналисты побывают на двух социально значимых объектах, подключенных к сети Интернет в 2019-2020 годах – ФАП в деревне Ишалино и пожарная часть в селе Брадокалмак (сбор на парковке ул. Сони Кривой, 75).

В 11 часов на платформе «Zoom» состоится онлайн пресс-конференция «Старт кампании по уплате имущественных налогов - 2020».

В 11 часов министерство экологии Челябинской области познакомит с результатами работ по очистке реки Миасс, проведенных в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» (ул. Университетская Набережная, напротив сквера Калининского района, напротив ТРК «Родник»).

Справка

13 октября - Международный день по снижению риска бедствий

13 октября в народном календаре – Михаил Соломенный.

13 октября 1827 года основана гидрографическая служба российского военного флота.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Общество
08.10.20 18:47
Анонсы событий и мероприятий на 8 октября
Общество
07.10.20 17:44
Анонсы событий и мероприятий на 8 октября
Общество
06.10.20 20:28
Анонсы событий и мероприятий на седьмое октября
Общество
02.10.20 17:39
Анонсы событий и мероприятий на 3-5 октября
Сегодня, 13:50
В 2021 году благоустройства Челябинска начнется раньше обычного
Сегодня, 13:41
В Челябинской области еще две школы закрыли на карантин по ОРВИ
Сегодня, 13:35
Спасатели Миасса доказали, что смогут оказать помощь всем отдыхающим, если произойдет ЧП на кресельной дороге
Сегодня, 13:30
Свердловчане срывают сроки благоустройство набережной Смолино в Челябинске
Сегодня, 13:16
В Челябинской области растет число новых случаев ковида у школьников
Сегодня, 12:39
Жители Чурилово остаются без пешеходных тротуаров из-за отсутствия проектно-сметной документации
Сегодня, 12:04
Жители Коркино просят о помощи: В городе катастрофа с медициной и ковидом
Сегодня, 11:53
Котова предупредила, что магазины, в которых не соблюдается масочный режим, будут закрывать
Сегодня, 11:48
Челябинские власти заявили о начале консервации Лесного кладбища
Сегодня, 11:45
В челябинском Доме офицеров ведутся противоаварийные работы
Интервью
Сегодня, 09:18
Ирина Гехт – о ковидной картине в Челябинской области
Крупным планом
Сегодня, 13:28
Родом из Челябинска
Настоящие мужчины из «Братины провели всероссийский сбор в Воронеже
Новости
Сегодня, 17:48
Происшествия
Челябинцы лишились почти двух миллионов рублей после общения с лжесотрудниками банков
Сегодня, 17:36
Происшествия
Село в Уйском районе находится во власти пыли, жители зовут на помощь Текслера
Сегодня, 17:17
Происшествия
Аэропорт Челябинска наказан за несоблюдение пассажирами и работниками масочного режима
Сегодня, 16:22
Общество
На челябинских улицах меняют освещение и латают дыры в асфальте
Сегодня, 15:22
Общество
Рядом с горсадом имени Пушкина в Челябинске появится место для прогулок четвероногих
Материалы рубрики
Сегодня, 16:22
Общество
На челябинских улицах меняют освещение и латают дыры в асфальте
Сегодня, 15:22
Общество
Рядом с горсадом имени Пушкина в Челябинске появится место для прогулок четвероногих
Сегодня, 13:50
Общество
В 2021 году благоустройства Челябинска начнется раньше обычного
Сегодня, 13:35
Общество
Спасатели Миасса доказали, что смогут оказать помощь всем отдыхающим, если произойдет ЧП на кресельной дороге
Сегодня, 11:53
Общество
Котова предупредила, что магазины, в которых не соблюдается масочный режим, будут закрывать
Теги
Анонсы
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика