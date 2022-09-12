Анонсы событий и мероприятий на 13 сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 13 сентября.

В 11 часов представителей СМИ приглашают оценить процесс озвучивания фильмов в рамках проекта «Незримое кино» (Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 32А, вход с Альфа-Банка, второй этаж, 203 офис, Студия звукозаписи SAINTBEAT Челябинск).

В 15 часов воспитанники детского технопарка «Кванториум» представят свои действующие инновационные проекты, лучшие будут отмечены благодарностями Минцифры Челябинской области (Челябинск, ул. Орджоникидзе,50, детский технопарк «Кванториум»).

В 16 часов в Челябинском государственном институте культуры состоится закрытый показ для СМИ документального фильма «Братья Елькины» и затем пресс-конференция с создателями и актерами (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а, корп. 1, концертный зал им. М. Д. Смирнова).

В 18 часов состоится экскурсия «Челябинск–360°» в рамках проекта «Прогулки по Челябинску». Участникам расскажут об историческом центре города (встреча возле памятника М.И. Глинке, площадь Ярославского). Прогулка бесплатная. Запись по телефону 264-73-11 (с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов).

ДЛЯ СПРАВКИ

13 сентября - День рождения Челябинска.

13 сентября - День танкиста в России.

13 сентября - День парикмахера в России.

13 сентября 2022 года - День программиста в России.

13 сентября - День озера Байкал.

13 сентября в народном календаре – Куприянов день, Журавлиное вече.

13 сентября 1960 года состоялся первый симпозиум по бионике, который официально закрепил рождение новой науки.