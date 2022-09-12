12.09.2022
Должно быть стыдно! Объекты благоустройства Советского района подверглись очередной атаке вандалов
12.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 13 сентября (18+)
12.09.2022
Павел Шиляев и Сергей Бердников открыли в Магнитогорске кабинет с лучшим в стране аппаратом МРТ
12.09.2022
День рождения Челябинска в лучших традициях отметили в Историческом музее
12.09.2022
Артисты театра оперы и балета подарили Челябинску на день рождения уличный спектакль
12.09.2022
Копейчанин попал в больницу после приема виагры
Анонсы событий и мероприятий на 13 сентября (18+)
11.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 12 сентября (18+)
09.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
08.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на девятое сентября (18+)
07.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на восьмое сентября (18+)
Алексий: Христорождественский собор в Челябинске станет украшением всего Урала
12.09.2022
Челябинск отметил славный праздник - День танкиста
11.09.2022
АФИША празднования 286-летия Челябинска на предстоящие выходные
09.09.2022
Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле
08.09.2022
Школа в Тугайкуле так и не приняла учеников в День знаний, но ее обещают открыть
07.09.2022