Анонсы событий и мероприятий на 13 сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на среду, 13 сентября.

В 10 часов в Челябинске эксперты федерального и регионального уровня расскажут всем желающим о модульных решениях благоустройства сельской местности, о способах и инструментах привлечения инициативы к благоустройству и практике создания первого в России мастер-плана сельской агломерации. Мероприятие организует региональный центр компетенций по вопросам городской среды Челябинской области (улица Российская, 110, корпус 1, центр «Мой бизнес», конференц-зал).

С 10 до 13 часов в Челябинске будет проходить организованная Центром занятости населения города ярмарка вакансий рабочих и учебных мест. Свои вакансии соискателям представят более 70 организаций Челябинска, Копейска и Сосновского муниципального района (Свердловский проспект, 51, дворец спорта «Юность»).

В 10 часов в Челябинске стартует XIII областная практическая конференция «Десять лет контрактной системе: итоги и перспективы». Участие в событии примет губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Конференция уже долгое время является главной площадкой для профессионального общения всех субъектов сферы государственных и муниципальных закупок в Челябинской области. Организатором мероприятия выступает главное контрольное управление региона (улица Труда, 153, конгресс-отель «Малахит»).

В 10 часов в рамках Всероссийской недели отказа от алкоголя состоится в специалисты Челябинской областной наркологической больницы расскажут о последствиях вождения в нетрезвом состоянии и о том, всегда ли водитель виноват в ДТП с участием пешеходов, о том, как алкоголь влияет на реакцию водителя, когда нужно пройти медосвидетельствование в поликлинике, как работает кабинет медицинского освидетельствования ЧОНКБ. Желающие смогут пройти процесс медосвидетельствования лично и задать все вопросы специалистам областной наркологической больницы (улица 40 лет Октября, 36, административный корпус ЧОКНБ).

В 11 часов в Челябинске состоится пресс-завтрак, приуроченный к запуску ежегодной Премии «ДвигайЧе», которую с 2021 года для инициативной молодежи на Южном Урале реализует Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020. Цель проекта – поощрение профессионализма и труда в молодежной среде, выявление и поощрение молодежных лидеров общественного мнения и молодых специалистов Челябинской области, создание возможностей для активной интеграции молодежи в социально значимую деятельность на благо региона (улица Труда, 67, ресторан «Птичка»).

В 17 часов 30 минут Свято-Троицкий храм приглашает православную молодежь Челябинска на велопрогулку по парку имени Гагарина (встреча возле проката велосипедов по адресу: проспект Ленина, 89-А, у памятника Курчатову).

В 18 часов Пушкинская библиотека организует для челябинцев очередную прогулку по историческим местам. На этот раз жителей областного центра ждет знакомство с улицей Болотной (встреча группы возле памятника «Орленок»). Необходима предварительная запись по телефону краеведческого отдела: 264-73-11 или через личные сообщения на странице библиотеки имени Пушкина в ВКонтакте.

ДЛЯ СПРАВКИ

13 сентября - День парикмахера.

13 сентября - День программиста.

13 сентября - День рождения пенициллина.

13 сентября - День шарлоток и осенних пирогов.

13 сентября - Куприянов день.

13 сентября - День йоги в России.

13 сентября - День основания Краснодарского края.

13 сентября - Международный день шоколада.

13 сентября - День позитивного мышления.

13 сентября - День печенья с предсказаниями.

13 сентября - День арахиса.

13 сентября - День закуски солениями.

13 сентября - праздник железных материалов.

13 сентября - День знакомства детей с кухней.

13 сентября - День рождения бионики.

Именины 13 сентября отмечают Ян, Михаил, Мирон, Иван, Дмитрий, Геннадий, Вольдемар, Владимир и Александр.